Inflación en Colombia: Esto la habría movido en diciembre

Pendientes están los analistas del mercado sobre lo que pueda pasar con el comportamiento de la inflación en Colombia, dato determinante para saber la variación de precios del año entrante.
El resultado es clave también para entender cuál va a ser la tendencia del IPC para los próximos meses, con foco en el más inmediato plazo: el arranque del año 2026.
Con esto de base, se prevé que la inflación en Colombia cierre año en un nivel muy parecido al que se vio en 2024. Algunos pronósticos apuntan a que el dato esté levemente por debajo del 5,2 % informado por el DANE.
Sin embargo, sigue llamando la atención lo que pase con la variación de precios de los alimentos y de algunos de los servicios públicos más utilizados: energía y transporte público.
Esto último teniendo en cuenta que el país se ha visto en la obligación de aprobar la importación de gas, lo que ha generado una subida de precios.
Efectos clave que moverán la inflación en Colombia
Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana explica cuáles son los otros puntos que estarían presionando al IPC para este cierre de año.
“La inflación anual cerraría el 2025 en 5,2 %, nivel similar al cierre de 2024, lo que confirma la pausa del proceso desinflacionario en 2025”, dice el documento.
Al tiempo que explica que la dinámica de diciembre estaría explicada principalmente “por el repunte de los precios de los alimentos perecederos y por incrementos en bienes y servicios, mientras que las reducciones en las tarifas de electricidad y gas contribuirían a atenuar la variación mensual del índice”.
Para el año entrante, los principales pronósticos indican que la inflación en Colombia va a seguir desacelerándose pero no en los niveles previstos a inicios del 2025.
El mismo Banco de la República menciona que el IPC del país no va a llegar al 3 % sino hasta el año 2027, mientras que el indicador muy probablemente estará cerca del 4,5 % a diciembre del 2026.