Los factores que están presionando la inflación en Colombia

La inflación en Colombia podría terminar siendo más alta de lo previsto e incluso de lo que fue el 5,2 % con el que terminó el IPC durante el año pasado.
Varios siguen siendo los llamados de atención sobre lo que pueda pasar en el más corto plazo y en los primeros meses del año entrante. Indican los analistas que la variación de algunos precios clave de la economía local van a tener incidencia para el 2026.
Sin embargo, y así lo dejó en claro el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, por los efectos del 2025 es muy probable que la inflación en Colombia para el próximo año vea una importante desaceleración.
Los más recientes pronósticos apuntan a que, sin embargo, esta reducción no sería los suficientemente fuerte como para pensar que el indicador se va a acercar a la meta del Banco de la República, que está en el 3 % siendo la parte alta del rango meta un 4 %.
Otras expectativas para la inflación en Colombia
Dos parecieran ser los focos de atención sobre lo que pase con la inflación del país, siendo uno de las más importantes las eventuales alzas en los precios de los recibos de los servicios públicos, previendo el encarecimiento de servicios energéticos.
Adicionalmente, la inflación podría verse presionada también por lo que sea el ajuste de los arriendos del año entrante que, en caso de ser con un IPC del 5,4 %, los incrementos incluso serían más altos que los que se dieron durante este 2025.
De hecho, hay que recordar, el mismo presidente Gustavo Petro aseguró que el incremento de la inflación del 2025 se estaba porque los dueños de inmuebles estaban ajustando los cánones de arrendamiento por encima de lo que decía la ley.
Finalmente, el escenario positivo se centra en que la inflación en Colombia podría ver una especie de colchón dado que el valor de algunos alimentos se mantendría estable o con reducciones.