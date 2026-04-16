Petróleo disparado le pega a la inflación en Colombia por estas causas: Efectos se sienten en abril

La inflación en Colombia está, entre otras causas, condicionada por el movimiento de precios internacionales de materias primas como es el caso del petróleo. Un crudo en rangos muy altos genera golpes encadenados a varios segmentos locales.
El primer gran efecto para la economía nacional se sintió en que el galón de gasolina tuvo un ajuste promedio nacional del orden de los $376, luego de recortes mensuales que venían en los $500.
Con esto de base, además de la inflación en Colombia que sube directamente para los propietarios de vehículos, el ajuste debe darse también para el combustible usan otros medios de transporte, como los son el público y el de los alimentos.
Para el cuarto mes del año se espera entonces un ajuste desde ese rubro, incluyendo la posibilidad de que se den incrementos sobre el transporte intermunicipal.
Lo que mueve a la inflación en Colombia
De otro lado, hay una serie de insumos que también dependen del petróleo, más allá de que sea materia prima para la construcción de algunos bienes, los efectos encarecedores sobre fertilizantes, entre otros, también puede ser un golpe directo para el valor de los alimentos.
Sin embargo, el mismo Banco de la República así lo ha reconocido, una devaluación de la tasa de cambio podría ayudar a mitigar, en alguna medida, lo que sea el incremento de precios clave de la economía.
Los principales pronósticos sobre la inflación en Colombia señalan que, en la variación anual a abril, el IPC se mantendría estable y muy cerca del 5,56 %, si no hay presiones sobre escenarios de incertidumbre.
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Al tiempo esto último que el indicador seguiría acelerándose hasta llegar a la barrera del 6,5 % a diciembre de este año, con tasas de interés que seguirían por encima del 12 %.