Inflación en Colombia

¿Qué tanto va a bajar la inflación en Colombia durante el año entrante?

Varios son los hechos que condicionarán el comportamiento de la inflación en Colombia para el año entrante.

Por: -
Economía en Colombia. Imagen: Cortesía UPRA.

Las expectativas del mercado se mantienen en que la inflación en Colombia va a desacelerarse durante el próximo año, sin embargo, hay riesgos que mantienen latente un nuevo repunte.

Pendiente de que el DANE dé a conocer la cifra correspondiente al año completo del 2025, los analistas de momento prevén que el indicador se alejará del 5 %, pero no se acercaría del todo al 4 %.

Foto: ©Janusz Pienkowski a través de Canva.com

La inflación en Colombia verá muy de cerca lo que sea el comportamiento de los precios de los alimentos, así como lo que pase con una eventual dispara del dólar, precios fundamentales en la contribución total a la variación del IPC.

Un punto adicional prevén los analistas locales: los efectos que pueda tener en la indexación de precios un aumento del salario mínimo del orden de los dos dígitos.

Inflación y alimentos en Colombia
Inflación y alimentos en Colombia. Imagen: Prensa Alcaldía de Ibagué

Expectativas de

De momento, las expectativas apuntan a que la inflación en Colombia alcanzará en el 2026 un nivel muy cercano al 4,5 %, haciendo la salvedad de que estos nuevos pronósticos han venido incrementándose sustancialmente.

Hasta inicios de este año, se creía que a cierre del 2026 el IPC podría desacelerarse con fuerza hasta la frontera alta del 3 %, lo que habría hecho que se acercara con fuerza a la meta del Banco de la República.

Sin embargo, con las expectativas más recientes, la inflación de 2026 incluso estaría, de nuevo, por encima del rango meta de inflación que tiene el Banco de la República, con piso en el 2 % y techo en el 4 %.

Expectativas para la inflación en Colombia
Imagen: BanRep

Finalmente, con este escenario, el Banco de la República afirma que mantendrá altas sus tasas de interés con miras también a mantener controlada la inflación en Colombia.

