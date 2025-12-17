A pesar del descenso de la inflación en noviembre, el Banco Agrario ajustó las proyecciones para 2026 al alza

Las proyecciones del Banco Agrario de Colombia para el cierre de 2025 indican que la inflación anual se ubicaría en 5,3 %, superando el registro del 5,2 % de 2024 y marcando el quinto año consecutivo por encima de la meta de política monetaria del Banco de la República del 3 %.
La entidad financiera destacó que la inflación anual quebró la tendencia alcista de los últimos cuatro meses y se desaceleró sorpresivamente en noviembre, ubicándose en el 5,3 %, influenciada por fuertes descensos en los precios de los alimentos perecederos.
Además, la inflación núcleo detuvo su tendencia alcista, aunque persiste por encima de la meta del 3 %. Específicamente, la medida sin alimentos ni regulados se desaceleró hasta 4,85 %.
A pesar de la pausa observada en noviembre, las expectativas de inflación del Banco Agrario ponen en duda que esta tendencia se mantenga. De hecho, la entidad advierte que el indicador podría acelerarse durante la primera mitad de 2026, especialmente en los componentes sensibles a las presiones de demanda, y alcanzar niveles del 5,4 % en el segundo trimestre.
En línea con esta persistencia inflacionaria, la Junta Directiva del Banco de la República ha mantenido inalterada su tasa de referencia en 9,25 % y la entidad financiera espera que esta decisión se repita a finales de esta semana en reunión de diciembre.
No obstante, el Banco Agrario no descarta que las tasas de interés puedan aumentar en el primer trimestre de 2026, elevándose a niveles del 10 % el próximo año debido al comportamiento inercial de la inflación por encima del 5 % y a la fortaleza de la demanda interna.
Crecimiento económico y otras proyecciones
El informe de coyuntura económica recuerda que la economía colombiana registró un crecimiento anual del 3,6 % en el tercer trimestre de 2025, impulsada principalmente por la fortaleza significativa del gasto de los hogares y del Gobierno.
Según el Banco Agrario, la información preliminar del cuarto trimestre de este año sugiere una continuidad en este desempeño, aunque con crecimientos algo inferiores.
La entidad financiera fue enfática en que el consumo total continúa apalancando el ciclo expansivo de la economía, tanto en su componente privado como público. Los motores de crecimiento económico para 2025 son los servicios de entretenimiento, el comercio minorista y los servicios ligados al sector público.
También destacó que la inversión fija muestra señales de recuperación, favorecida por estímulos sobre sectores intensivos en capital.
Así, sus proyecciones sugieren un crecimiento preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,9 % para el último trimestre de este año y del 2,8 % para todo 2025, una cifra que fue revisada al alza desde un 2,7 %.
Para 2026, la proyección de crecimiento del PIB también se ajustó al alza hasta el 3,2 %.
Respecto a otros indicadores, el Banco Agrario destacó que el mercado laboral sigue mostrando fortaleza en la demanda de trabajo, en línea con el ciclo de recuperación de la actividad económica. Para 2025, la proyección de la tasa de desempleo nacional promedio se revisó levemente a la baja, situándose en 8,9 %, y se espera que descienda al 8,4 % en 2026.
Finalmente, las proyecciones para la tasa de cambio indican que el promedio anual de 2025 se situaría en $4.055 y el año cerraría alrededor del $3.820. Para 2026, la tasa de cambio promedio se proyecta en $3.960.
—