Inflación en Colombia a mayo habría subido a máximos de agosto de 2024

Este viernes, el DANE dará a conocer el dato de inflación en Colombia correspondiente al mes de mayo. Este dato será clave para entender hacia dónde se está moviendo el nivel de precios.
De acuerdo con los analistas locales, varios escenarios del IPC se estarían materializando en el corto plazo, por lo que podrían seguir registrándose incrementos en bienes y servicios de alto consumo.
Algunos pronósticos señalan que la inflación en Colombia llegaría a una variación anual del 5,91 % a mayo de este año, lo que implicaría un importante incremento frente al 5,68 % informado por el DANE a abril de este año.
El punto es que, con base en el histórico del Banco de la República, la inflación del país escalaría, en su variación anual, hasta niveles no vistos desde agosto de 2024.
Inflación en Colombia: el problema de los alimentos
Para ese entonces, el IPC alcanzó el 6,12 %, mientras que en septiembre de 2024 el indicador empezó a desacelerarse hasta el 5,81 %, proceso que se mantuvo hasta julio de este año.
Además de los efectos del salario mínimo, la inflación en Colombia mantiene presiones al alza por factores internacionales asociados al aumento de los precios del petróleo que, además de encarecer la gasolina, ha generado choques sobre bienes e insumos clave para la producción de alimentos.
“El grupo de perecederos generaría presiones bajas, gracias al aumento en la oferta agrícola, mientras que los alimentos procesados aumentarían impulsados por los ajustes en la carne y la leche. La inflación anual se mantendría inalterada en 6,71 %, su mayor nivel desde diciembre de 2023”, dice un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana.
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Con el dato de mayo, la inflación en Colombia seguiría su senda alcista para acercarse al 6,5 % con el que terminaría, según los analistas, en diciembre de este año.