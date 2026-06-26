Inflación en Colombia podría subir a máximos de dos años a junio de 2026

La inflación en Colombia seguirá subiendo en el segundo semestre del año y, de momento, los pronósticos muestran que el indicador habría alcanzado el nivel del 6 % con corte a junio.
Según los analistas locales, hay una serie de hechos que presionan precios clave, como el de los alimentos y los servicios públicos, lo que genera una muy fuerte incertidumbre.
Un pronóstico del equipo de investigaciones de Corficolombiana muestra que la inflación en Colombia subiría al 6 % en el primer semestre del año, por lo que se confirma la aceleración para lo que resta de este año.
En caso de que se llegara a cumplir esta expectativa, el IPC retornaría a su punto más alto durante los últimos dos años, encaminándose al 6,5 % que se espera para diciembre.
Lo que viene para la inflación en Colombia
Cifras del DANE muestran que el anterior punto más alto del indicador data de agosto de 2024, mes en el que la inflación se ubicó en el 6,12 %.
Después de haberse dado ese resultado, según los registros de esa misma institución, la inflación en Colombia empezó a descender hacia el 5,20 % registrado al cierre de ese año.
Para lo que pase al cierre de año, los principales pronósticos apuntan a que la situación de mayor presión será el fenómeno de El Niño en Colombia, el cual se prevé que pegue con fuerza desde septiembre.
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De ser ese el caso, la inflación superará el 6,5 % llegando hasta el 7 %, lo que generará nuevas presiones para el año entrante.