Inflación en Colombia volverá a subir con fuerza en 2026 impulsada por el salario mínimo

Tras conocerse que en Colombia la inflación de enero de 2026 se ubicó en el 5,35 % anual, por encima del 5,10 % registrado el mes anterior, de acuerdo con el DANE, los analistas advirtieron que el país ha entrado en un nuevo ciclo de presiones alcistas.
De hecho, el primer mes de este año marcó el registro más alto para un enero desde 2023, con una variación mensual del 1,18 %.
La lectura de los expertos es unánime: el incremento del 23,7 % en el salario mínimo —el más alto del siglo— es el factor determinante detrás de este repunte.
Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señaló que el dato «confirma que las proyecciones y supuestos utilizados por el consenso lucen razonables en cuanto a la transmisión del aumento salarial a los precios».
Este impacto se ha sentido con especial fuerza en los sectores intensivos en mano de obra. Los servicios sin arrendamientos, rubro estrechamente ligado al costo laboral, aportaron cerca del 40 % de la inflación del mes, con un salto anual del 6,7 % al 7,5 %.
Dentro de este grupo, las comidas fuera del hogar registraron aumentos mensuales cercanos al 3 %, reflejando cómo las empresas han trasladado los mayores costos de producción al consumidor final, según el informe de Acciones & Valores.
El transporte también ha servido de correa de transmisión. Según el Banco de Bogotá, el «significativo aumento del salario mínimo redundó en incrementos en los sistemas de transporte de las principales ciudades de 5,1 % mensual», elevando la inflación anual de este sector al 10,2 %.
Proyecciones: un 2026 bajo presión
Las perspectivas para los próximos meses no sugieren un alivio inmediato. Los analistas le apuntan en promedio a una variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 6,4 % al cierre de 2026, tras el anuncio del incremento del salario mínimo, pues hace apenas unos meses la proyección era del 4,6 %.
El Banco de Bogotá proyecta que la inflación mensual se mantendrá elevada en febrero (1,2 %) y marzo (0,8 %), con una variación anual que cerraría 2026 en el 6,2 %.
Por su parte, Acciones & Valores sitúa el cierre de año en un rango entre el 6,10 % y el 6,5 %, una revisión al alza frente a sus pronósticos previos (4,7 %) debido precisamente a los efectos del ajuste salarial.
Desde el Banco de Occidente advierten que «lo peor está por venir», previendo que los precios continúen aumentando significativamente durante todo el primer trimestre de 2026 hasta ubicarse en el 6 % al cierre de este año.
Respaldo a la política restrictiva del Banco de la República
Ante este panorama, Mariana Quinche, economista de BBVA Research, sostiene que el resultado de la inflación «justifica la decisión de la Junta del Banco de la República de incrementar la tasa de política monetaria».
En su reciente reunión, la Junta Directiva sorprendió al mercado elevando la tasa en 100 puntos básicos (pb), una medida que ahora es vista como «consistente y oportuna», de acuerdo con Acciones & Valores, para evitar un desanclaje de las expectativas.
El jefe de macroestrategia para Lartinoamérica en XP Investments, Andrés Pardo, prevé que este «ciclo de aumentos anticipados (front-loaded hiking cycle)» continuará, con la posibilidad de otro incremento de 100 pb en marzo, buscando una tasa de política que no baje del 11,75 % al cierre del año.
Otros analistas, entre ellos los del Banco de Occidente, sugieren que las tasas podrían llegar incluso al 12 % durante el primer semestre para asegurar la convergencia de la inflación hacia la meta en el largo plazo.
