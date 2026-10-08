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Inflaciones básicas en Colombia se moderan en septiembre y dan un respiro al mercado

Las inflaciones básicas o subyacentes, que calcula el Banco de la República, registraron una moderación generalizada tras el alza observada en el mes anterior.

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Inflaciones básicas en Colombia
Inflación. Foto: Valora Analitik

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En septiembre de 2026, la inflación anual llegó al 6,29 % desde el 6,24 % registrado en agosto. Sin embargo, llama la atención que el resultado se situó por debajo de las previsiones del consenso de analistas que estaban por encima del 6,3 %.

De hecho, las inflaciones básicas o subyacentes, que calcula el Banco de la República, registraron una moderación generalizada tras el alza observada en el mes anterior, lo que llevó a Itaú a concluir que ven reducida la probabilidad de nuevos incrementos en la tasa de interés en el corto plazo.

Inflaciones básicas en Colombia a septiembre de 2026
Tabla: Valora Analitik.

Así, la métrica núcleo 15 que excluye los 15 rubros de mayor volatilidad de la canasta familiar pasó de 6,49 % en agosto a 6,37 % en septiembre, lo que representa una reducción de 12 puntos básicos.

Por su parte, el indicador sin alimentos bajó del 6,27 % al 6,18 %, mostrando su primer descenso tras siete meses consecutivos al alza, mientras que la medida sin alimentos ni regulados retrocedió de 6,12 % a 6,03 %.

A pesar de este alivio, los analistas de Bancolombia recordaron que el promedio de las inflaciones básicas se mantiene cercano al 6,1 %, lo que confirma que las presiones de fondo continúan por encima del rango meta del banco central (2 % a 4 %).

Alimentos y servicios suben, bienes alivian

El comportamiento de los precios durante septiembre respondió a tendencias contrapuestas dentro de la canasta familiar.

Por un lado, la inflación de alimentos volvió a acelerarse hasta un ritmo anual del 6,74 % – 6,79 %, impulsada por los productos perecederos (14,14 % anual) debido a los impactos del fenómeno de El Niño y mayores costos de insumos. Así mismo, la canasta de servicios continuó bajo presión al escalar al 7,19 % anual, afectada por los reajustes en arriendos y costos educativos.

En contraste, la canasta de bienes fue la principal fuerza moderadora al registrar una variación mensual de -0,08 % y bajar su ritmo anual al 2,97 %. Esta dinámica estuvo favorecida por la apreciación del tipo de cambio, la cual amortiguó los costos de bienes importados como vehículos y prendas de vestir. Por su parte, el grupo de regulados también mostró un alivio marginal al descender a 6,69 % anual.

Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research destacó la estabilidad relativa del IPC anual explicada por el contraste entre la aceleración en alimentos y la moderación en bienes y métricas sin alimentos.

Por su parte, Bancolombia señaló en su análisis que la rigidez de las métricas básicas demuestra que la convergencia de precios será lenta y requerirá mantener una postura monetaria contractiva por un periodo prolongado.

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