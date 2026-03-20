Informe de abogados de EE. UU. alertó a Junta de Ecopetrol por contradicciones de Ricardo Roa desde 2024

La Junta Directiva de Ecopetrol habría sido advertida desde febrero de 2024 sobre inconsistencias y contradicciones del presidente de la compañía, Ricardo Roa, en el proceso de compra del apartamento en Chicó, Bogotá.
Un informe elaborado por una firma legal estadounidense Miller & Chevalier y conocido por Caracol Radio, recoge una entrevista realizada el 2 de febrero de 2024 en la que abogados especializados en cumplimiento corporativo y delitos financieros identificaron contradicciones en las respuestas de Roa, especialmente frente a la compra del inmueble y su relación con el empresario Serafino Iacono.
La entrevista se realizó bajo la modalidad “Upjohn”, lo que implica que los abogados representaban exclusivamente a la empresa y no al directivo, en un contexto asociado a posibles riesgos bajo la Foreign Corrupt Practices Act.
El informe, de 11 páginas, habría sido entregado a la Junta desde el 13 de febrero de 2024 y también estaría en poder de la Procuraduría General de la Nación, que adelanta una investigación disciplinaria.
Las inconsistencias de Roa
Uno de los primeros puntos cuestionados es la forma en que Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol. En la entrevista, el directivo habría señalado que su designación obedeció directamente a una decisión del presidente Gustavo Petro, lo que contrasta con la versión oficial de un proceso de selección con firma cazatalentos.
El eje central del documento gira en torno a la compra de un apartamento, donde los abogados detectaron múltiples versiones sobre el valor, la forma de pago y los intermediarios.
Inicialmente, Roa afirmó haber adquirido el inmueble por $2.500 millones de contado, pero durante la entrevista modificó su versión. El valor registrado en la escritura fue de $1.800 millones, mientras que otros testimonios ubican el negocio en cifras distintas.
Además, los pagos documentados no corresponderían directamente a Roa, sino a un tercero, lo que generó cuestionamientos por parte de los investigadores.
El informe también señala que Roa no habría entregado soportes suficientes que acreditaran los pagos del inmueble.
Pese a la gravedad de los hallazgos, el documento ha estado en conocimiento de la Junta Directiva de Ecopetrol desde hace dos años, sin que hasta ahora se haya tomado una decisión definitiva sobre la continuidad de Roa en el cargo.
El caso se mantiene bajo revisión en instancias disciplinarias y corporativas, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el gobierno corporativo de la principal empresa estatal del país.