A menos de un año del fin del mandato del presidente Gustavo Petro, los principales indicadores asociados a seguridad, educación, salud y pobreza no evidencian resultados significativos. Esa es una de las conclusiones centrales del Índice de Riesgo Subnacional (IRS) 2025, elaborado por Colombia Risk Analysis, que analiza el desempeño de los departamentos del país en seis dimensiones clave.
El informe advierte que varias de las banderas programáticas del actual Gobierno se encuentran estancadas y que la falta de resultados tangibles podría impactar la campaña presidencial del proyecto político del petrismo. Aunque algunos avances responden a factores estructurales de largo plazo, el IRS señala que las brechas territoriales no solo persisten, sino que se ampliaron frente a 2024.
Seguridad: sin efectos tangibles en los territorios
Uno de los hallazgos más preocupantes del IRS 2025 es el deterioro de la seguridad ciudadana y rural. Cauca se mantiene como el departamento con mayor nivel de riesgo y pasó de una categoría moderada a riesgo alto, en un contexto marcado por el aumento de las masacres, que pasaron de 9 en 2023 a 53 en 2024, y el escalamiento de la confrontación armada.
A Cauca le siguen Arauca y Antioquia, territorios donde operan estructuras armadas que participan en negociaciones con el Gobierno. Para Colombia Risk Analysis, estos procesos no han logrado una reducción efectiva de la violencia. Por el contrario, las acciones criminales probablemente se han mantenido o incluso intensificado, y los grupos armados habrían aprovechado las mesas de diálogo para fortalecerse.
El informe concluye que, hasta ahora, los procesos de paz no han generado efectos tangibles en los indicadores de seguridad, especialmente en zonas donde la presencia de grupos armados y economías ilegales sigue siendo dominante.
Avances sociales limitados y brechas que persisten
En el frente social, el IRS 2025 muestra un escenario de estancamiento. Si bien el promedio nacional del Índice de Pobreza Multidimensional disminuyó en dos puntos porcentuales, el avance fue insuficiente para cerrar las brechas históricas entre el centro y la periferia del país.
El aseguramiento al sistema de salud se mantuvo estable, sin mejoras sustanciales en la cobertura efectiva, y el déficit habitacional tampoco presentó variaciones relevantes. Según el informe, pese a que la pobreza y el acceso a la educación se han planteado como ejes prioritarios del Gobierno Petro, los avances sociales siguen siendo limitados.
Bogotá, Atlántico y Santander registran los mejores desempeños, mientras que Vichada, Vaupés y Guainía se mantienen entre los departamentos con mayores niveles de riesgo social.
Centro más seguro, periferia más rezagada
Desde la perspectiva de riesgo general, Risaralda, Boyacá y Cundinamarca figuran nuevamente como los departamentos menos riesgosos para invertir, consolidando al centro del país como la región con mejores condiciones. En contraste, Arauca, Cauca y Vichada se ubican entre los territorios de mayor riesgo.
La distancia entre los departamentos con mejores indicadores y aquellos sumidos en mayores niveles de riesgo aumentó frente al año anterior. Esta fragmentación territorial pone en evidencia que el alcance del Estado sigue sin llegar de manera efectiva a las poblaciones rurales y comunidades históricamente excluidas.