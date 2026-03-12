Inmovilización de motos tendría importante cambio en Colombia: Así sería el alivio para moteros

La jornada electoral del pasado 8 de marzo dejó varios resultados inesperados en el panorama político nacional. Uno de los casos que más llamó la atención fue la elección al Senado de la República del creador de contenido conocido en redes sociales como “Señor Biter”, quien durante los últimos años ha ganado notoriedad por divulgar información relacionada con las normas de tránsito y los derechos de los conductores en Colombia.
Detrás de este personaje se encuentra Gersson Vargas Valdeleón, quien logró asegurar una curul en el Senado por el Partido Liberal tras obtener poco más de 120.000 votos. Con este resultado, Vargas hará parte del Congreso de la República durante el periodo legislativo 2026–2030.
En declaraciones concedidas a Alerta Bogotá, Vargas explicó que uno de los principales objetivos de su gestión será impulsar ajustes al Código Nacional de Tránsito. Según indicó, su intención es promover modificaciones que permitan mejorar los procedimientos aplicados por los agentes de tránsito, especialmente en lo relacionado con sanciones e inmovilización de vehículos.
Uno de los puntos que pretende revisar está relacionado con los procedimientos de inmovilización y traslado a patios, en particular en el caso de motocicletas. De acuerdo con el ahora senador electo, el sistema actual permite que varias motocicletas sean transportadas en una misma grúa, mientras que el cobro del servicio se realiza de forma individual por cada vehículo. A su juicio, esta práctica genera costos que no siempre reflejan la operación real del traslado.
¿Cómo sería el cambio que propone “señor Biter” para inmovilización de motocicletas?
En ese sentido, Vargas anunció que trabajará en un proyecto legislativo orientado a establecer criterios claros sobre la capacidad de transporte de las grúas, las condiciones en las que se deben realizar los traslados y los parámetros que determinan el valor del servicio. La propuesta buscaría que el cobro esté directamente relacionado con el servicio prestado y no con un esquema que, según su perspectiva, puede generar sobrecostos para los usuarios.
Recomendado: Mercado de motos tendría este comportamiento en 2026
Además, el senador electo señaló que otra de sus prioridades será revisar los casos en los que procede la inmovilización de un vehículo. En su planteamiento, se debería evaluar con mayor precisión si la infracción cometida representa realmente un riesgo para la seguridad vial antes de aplicar esta medida.
Para ello, Vargas propone incorporar criterios de riesgo y otros elementos técnicos que permitan delimitar con mayor claridad cuándo procede la inmovilización. También planteó la necesidad de establecer mecanismos de registro que obliguen a los agentes de tránsito a sustentar la decisión de aplicar esta medida, con el fin de garantizar mayor transparencia en el procedimiento.
Según explicó, estas herramientas permitirían que cada inmovilización cuente con un soporte verificable que justifique la actuación de la autoridad de tránsito. De esta manera, se buscaría reducir la posibilidad de decisiones arbitrarias y brindar mayores garantías tanto a conductores como a las instituciones encargadas de la regulación vial.