Motocicletas en Colombia tendrían gran cambio: Trámite será entregado en segundo semestre de 2026

El sector de las dos ruedas en Colombia prepara una agenda técnica para orientar la transición hacia una movilidad con menores emisiones. La Cámara de la Industria de la Motocicleta de la ANDI anunció que durante este año presentará propuestas formales al Gobierno y a los entes reguladores para definir cómo debe evolucionar y cambiar las motocicletas en el país hacia tecnologías más limpias sin desconocer las particularidades geográficas y económicas del territorio.
En diálogo con Valora Analitik, Iván García, director del gremio, explicó que la discusión no se limita a sustituir motores de combustión por eléctricos, sino a diseñar un proceso gradual que combine distintas alternativas tecnológicas.
“La conversación sobre descarbonización no puede ser reducida a una sola solución. Colombia necesita evaluar todas las opciones disponibles y aplicarlas según su realidad regional”, señaló.
La iniciativa se acompaña de un estudio técnico que, según el gremio, será entregado en el segundo semestre de este 2026. El documento buscará definir una hoja de ruta para el país en materia de movilidad de bajas y cero emisiones, incluyendo el rol que deben cumplir fabricantes, importadores y autoridades.
¿Cómo serán los detalles tecnológicos en principio como política pública?
Uno de los conceptos centrales que propone la industria es el de neutralidad tecnológica, enfoque adoptado en varios mercados internacionales. Bajo este criterio, el Estado no privilegia una sola fuente energética, sino que establece metas ambientales y permite que diversas soluciones compitan en igualdad de condiciones.
García explicó que la transición energética en motocicletas no puede aplicarse de forma uniforme en todo el territorio. “No todas las regiones tienen la misma infraestructura, ni la misma capacidad de abastecimiento energético. La mejor tecnología para una ciudad principal puede no ser viable en zonas apartadas”, afirmó a Valora Analitik.
El directivo sostuvo que, por ejemplo, en centros urbanos con alta densidad poblacional podrían funcionar mejor los vehículos eléctricos o incluso tecnologías emergentes como el hidrógeno. En cambio, en departamentos con baja cobertura energética o complejidades logísticas, motocicletas de combustión con estándares ambientales más estrictos seguirían siendo una alternativa viable.
“La transición debe hacerse con criterio técnico y social. Lo importante es reducir emisiones sin afectar la movilidad ni la productividad de quienes dependen de la motocicleta para trabajar”, agregó.
¿Por qué preocupa la circulación de ciclomotores eléctricos sin registro?
El gremio manifestó inquietud por el crecimiento acelerado de los ciclomotores eléctricos de baja potencia que circulan actualmente en el país. Según la Cámara, una parte significativa de estos vehículos opera sin registro formal ni verificación técnica.
“Estamos observando un aumento considerable de estos vehículos sin trazabilidad. No sabemos cuántos hay, quién los importa ni bajo qué especificaciones técnicas se comercializan”, advirtió García.
El problema, explicó, no es la tecnología eléctrica en sí, sino la ausencia de regulación técnica equivalente a la que cumplen las motocicletas tradicionales. “El riesgo es que entren al mercado vehículos sin estándares mínimos de seguridad, calidad o durabilidad. Si no se toman decisiones de vigilancia ahora, el impacto se verá en seguridad vial en los próximos años”, indicó en la entrevista.
La industria insiste en que la transición energética debe ir acompañada de exigencias regulatorias en seguridad. Entre los elementos que consideran prioritarios están los sistemas de frenos certificados, iluminación homologada, llantas con especificaciones técnicas y cumplimiento de normas internacionales.
“El crecimiento del parque de motocicletas debe ir de la mano del cumplimiento de estándares globales. No es posible que existan vehículos en circulación sin requisitos básicos de frenos, luces o neumáticos”, sostuvo García.
El gremio recordó que en las motocicletas de combustión el país ha avanzado en regulación técnica, pero advierte que las nuevas tecnologías deben someterse a los mismos criterios. “La innovación no puede significar ausencia de control. Todas las tecnologías, sin excepción, deben cumplir condiciones de seguridad equivalentes”, dijo.
“Lo que queremos es entregarle al país un camino estructurado. La descarbonización es necesaria, pero debe hacerse con evidencia técnica, gradualidad y protección al usuario”, afirmó García.
El estudio incluirá recomendaciones regulatorias, análisis de impacto regional y propuestas de implementación por etapas. La industria espera que sus conclusiones sirvan de base para futuras decisiones de política pública en movilidad sostenible.