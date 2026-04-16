Integrity Corporación Financiera recibe aval para operar como establecimiento de crédito en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia otorgó la autorización de funcionamiento a Integrity Corporación Financiera S.A., con lo que la firma queda facultada para operar como un establecimiento de crédito regulado.
Con este anuncio, la entidad culmina un proceso de consolidación institucional y puede desarrollar en el país las actividades propias de una corporación financiera, conforme al marco regulatorio vigente y bajo los estándares de gobierno corporativo y gestión de riesgos.
Integrity Corporación Financiera se constituyó en marzo de 2024 y está respaldada por un grupo de socios fundadores liderado por Int3grity Labs LLC e Integrity USA LLC. Ahora se prepara para integrarse plenamente al sistema financiero nacional.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, su estrategia de operación estará centrada en el desarrollo de soluciones financieras para el segmento empresarial. De hecho, se especializará en la estructuración financiera, el financiamiento de capital de trabajo y el fortalecimiento de la liquidez en las cadenas productivas del país.
Para lograrlo, la entidad implementará un modelo de negocio basado en la eficiencia operativa y el uso intensivo de herramientas tecnológicas aplicadas a la originación, análisis y administración de créditos, según explicó.
Este enfoque busca aplicar las mejores prácticas del sistema para ofrecer un servicio especializado que responda a las necesidades reales de los distintos sectores de la economía.
La firma también reveló que busca posicionarse como un actor protagónico en el desarrollo del sistema financiero colombiano.
“La experiencia acumulada, el conocimiento especializado del sector y la visión estratégica de este equipo constituyen un diferencial competitivo relevante, posicionando a la entidad como un actor con capacidad real para impulsar la innovación y asumir un rol protagónico en el desarrollo del sistema financiero colombiano”, señaló.
Pese a contar ya con la resolución de funcionamiento, Integrity Corporación Financiera informó que actualmente se encuentra adelantando las gestiones finales de carácter operativo, tecnológico y regulatorio necesarias antes de abrir sus puertas al público.
Estas actividades se desarrollan bajo los lineamientos de la Superintendencia Financiera y la corporación se ha comprometido a comunicar oportunamente al mercado los avances comerciales y operativos que se deriven de esta nueva etapa institucional.
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