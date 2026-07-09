Inversión colombiana le apunta con fuerza a este país: Cartera superaría los US$17.700 millones

La búsqueda de expansión internacional ha llevado a que Perú se consolide como uno de los mercados más atractivos para las empresas colombianas interesadas en ampliar sus operaciones en América Latina.
El país cuenta con una cartera de proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y proyectos en activos que supera los US$17.700 millones. Las oportunidades se concentran en sectores como infraestructura, energía, salud, educación, minería, agua y transporte.
Este portafolio de inversión representa una alternativa para que las empresas participen en proyectos de largo plazo, con contratos estructurados y mayores condiciones de previsibilidad para la ejecución de inversiones.
De acuerdo con el Consejo Empresarial Colombiano (CEC), la relación económica entre Colombia y Perú atraviesa una etapa de consolidación, impulsada por la creciente presencia de capital colombiano en distintos sectores de la economía peruana.
Actualmente, más de 275 empresas colombianas tienen operaciones en Perú. Estas compañías representan cerca del 90 % de la inversión colombiana acumulada en ese país, que supera los US$25.000 millones. Además, las operaciones de firmas colombianas generan alrededor de 60.000 empleos directos y cerca de 300.000 indirectos, lo que evidencia el impacto de esta inversión en el mercado laboral y en las cadenas productivas peruanas.
“Perú se ha consolidado como un mercado natural de expansión para las empresas colombianas. A la cercanía geográfica y la afinidad cultural se suman una reconocida estabilidad macroeconómica, un entorno favorable para la inversión, el dinamismo de las regiones y oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos que requieren inversión privada”, afirmó Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano.
Proyectos en energía, transporte, salud y agua concentran las oportunidades
Según el portafolio 2026 de PROINVERSIÓN, Perú proyecta adjudicar decenas de proyectos de alto impacto mediante esquemas APP y proyectos en activos. Estas iniciativas buscan atraer inversión privada para ampliar la infraestructura, mejorar la prestación de servicios públicos y fortalecer la competitividad territorial.
La inversión colombiana instalada en Perú tiene una participación relevante en varios sectores. El 32 % se concentra en salud; el 21 %, en gas y energía; el 12 %, en infraestructura y construcción; el 9 %, en transporte; el 8 %, en servicios y consultoría; y el 6 %, en industria y comercio.
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Entre las compañías colombianas con inversiones y operaciones en Perú se encuentran ISA Energía, Promigas, Cálidda, Sura, a través de AFP Integra; Manuelita, mediante Agroindustrial Laredo; Banco GNB, Terpel, Colpatria, Juan Valdez, Leonisa, Vélez, Recamier, Sanitas, GHL Hoteles, Hoteles Estelar, Transmasivo, Colombina, Super de Alimentos, ICONTEC y EDEMSA, entre otras.
Las oportunidades de corto y mediano plazo se concentran principalmente en cuatro frentes. En energía y minería, el país cuenta con proyectos superiores a US$3.000 millones distribuidos en 13 regiones. Estas iniciativas incluyen transmisión eléctrica, infraestructura energética y explotación minera. Entre los proyectos destacados se encuentra IEPA Sechura, con una inversión estimada de US$2.157 millones.
En transporte, las oportunidades se aproximan a US$1.500 millones e incluyen corredores viales estratégicos y el nuevo terminal portuario de Chimbote, una obra orientada a fortalecer la conectividad logística y comercial del país.
En el sector salud, los proyectos superan los US$1.400 millones y están enfocados en la modernización hospitalaria y la operación de infraestructura médica crítica. Entre las iniciativas se encuentran el nuevo Hospital Militar Central y proyectos de gestión hospitalaria en Lima y Piura.
El sector de agua y saneamiento también se perfila como una de las áreas con mayor potencial para compañías con experiencia en ingeniería, construcción de infraestructura y prestación de servicios públicos. La necesidad de ampliar la cobertura, modernizar redes y mejorar la gestión del recurso hídrico abre oportunidades para empresas con conocimiento técnico y capacidad de inversión.
El CEC destacó que Perú cuenta con condiciones favorables para atraer capital extranjero, entre ellas la estabilidad económica, la apertura a la inversión privada y su reconocimiento internacional. Según Gómez, el país fue ubicado como el de mejor reputación en América Latina en el ranking RepCore Nations 2026.
Como parte de la estrategia para acercar a más compañías colombianas a este mercado, el Consejo Empresarial Colombiano, con el apoyo de PROMPERÚ, realizará el encuentro “Perú, oportunidades para la inversión y expansión” el próximo 23 de julio en el GHL Collection 93, en Bogotá. La jornada busca presentar información estratégica, identificar proyectos disponibles y generar conexiones entre empresarios, inversionistas y representantes institucionales.
El contexto comercial también respalda el interés empresarial. El comercio bilateral entre Colombia y Perú registró un crecimiento interanual del 21 % en 2025. Asimismo, Perú cerró ese año con un stock acumulado de inversión extranjera directa de US$34.187,5 millones.
Colombia se ubica como la cuarta economía extranjera con mayor aporte de inversión en Perú y ocupa el segundo lugar entre los países latinoamericanos, después de Chile. Para 2026, se proyectan inversiones provenientes de Colombia por US$380 millones, una cifra que refleja el interés de las empresas nacionales por consolidar operaciones, desarrollar alianzas y participar en nuevos proyectos en el mercado peruano.