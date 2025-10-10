Noticias económicas importantes Noticias del Banco de la República Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Inversión extranjera directa en Colombia ha caído en ocho de los nueve meses del 2025

El indicador ha registrado variaciones negativas en 8 de los 9 meses transcurridos este año, pues solo creció en julio, según el Banco de la República.

Por: -
Inversión extranjera directa en Colombia
En el acumulado del año, la IED total suma US$6.967 millones, esto es 19,5 % menos. Foto: ©chirila-sofias-images a través de Canva.com

Compártelo en:

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia cayó un 17 % en septiembre de 2025 frente al año anterior, tras ubicarse en US$602 millones, la segunda cifra más baja del año, según las cifras de balanza cambiaria del Banco de la República.

El indicador ha registrado variaciones negativas en 8 de los 9 meses transcurridos este año, pues solo creció en julio (2,8 %). Las caídas han sido en promedio del 19 %, con registros entre -36,2 % (abril) y -1,2 % (mayo).

Inversión extranjera directa en Colombia a septiembre de 2025
Fuente: Banco de la República.

Esta tendencia se refleja también en la IED del sector de petróleo y minería, que históricamente ha liderado las inyecciones de capital en el país. El mes pasado la cifra se redujo un 4,2 %, tras pasar de US$531 millones en 2024 a US$509 millones en 2025, la segunda cifra más baja del año.

Así, en el acumulado del año, la IED total suma US$6.967 millones, esto es 19,5 % menos que lo reportado en el mismo periodo el año anterior (US$8.657 millones), por cuenta de una diferencia de US$1.690 millones.

También para lo corrido de 2025, la IED de petróleo y minería cayó un -13,6 %, por cuenta de una diferencia de US$836 millones en el acumulado de 2025 (US$5.294 millones) frente al de 2024 (US$6.130 millones).

Inversiones nacionales en el exterior repuntaron

La balanza cambiaria del Banco de la República también deja ver que las inversiones que hicieron los colombianos a través de empresas ubicadas en el exterior en acciones, cuotas, derechos u otras participaciones aumentaron más del 300 % tras sumar US$398 millones, pues un año atrás fueron de apenas US$92 millones.

Sin embargo, las inversiones colombianas en el exterior han mostrado variaciones interanuales negativas durante cinco meses no consecutivos este año, solo han aumentado en marzo, mayo y julio.

Finalmente, las transferencias netas, donde la mayor parte de los recursos corresponde a las remesas que envían al país los trabajadores, se redujeron el 0,4 % en un año hasta los US$1.197 millones y no lograron mantenerse por encima de los US$1.200 millones, como lo habían hecho desde marzo.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Banco de la República, IED Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar