Inversionista de Internacional de Bogotá enfrenta millonaria pérdida en Europa

El actor canadiense Ryan Reynolds, inversionista de Internacional de Bogotá, enfrenta un nuevo golpe financiero en Europa. El equipo galés Wrexham AFC, del que es copropietario junto a Rob McElhenney, cifró en más de 2 millones de libras las posibles pérdidas tras la quiebra del bróker de divisas Argentex.
Según informó Bloomberg, el club tenía invertidos 4,6 millones de libras en Argentex, equivalentes a unos 5,3 millones de euros. La firma financiera se declaró insolvente en julio tras operaciones fallidas en el mercado cambiario, lo que dejó bloqueadas múltiples transacciones de derivados y fondos de clientes institucionales.
Los documentos de la administración del proceso de liquidación indican que los acreedores podrían recuperar entre el 60 % y el 80 % del dinero invertido. Esto significa que el Wrexham podría perder entre 900.000 libras y 1,8 millones de libras, es decir, hasta 2,6 millones de euros. Además, no se prevén pagos a los clientes antes de 2027, lo que prolonga la incertidumbre en las cuentas del club.
El impacto llega en un momento clave. El Wrexham cerró el ejercicio fiscal 2024 con pérdidas de 2,7 millones de libras sobre ingresos de 26,7 millones de libras, según cifras oficiales del club. Aunque el ascenso a la Championship (segunda división del fútbol inglés) proyecta mayores ingresos por televisión, patrocinio y taquilla, la posible pérdida por la quiebra de Argentex presiona su flujo de caja.
Wrexham y las pérdidas tras la quiebra de Argentex: ¿Afectará a Internacional de Bogotá?
La exposición del club a Argentex no era menor. Los 4,6 millones de libras invertidos representan cerca del 17 % de los ingresos anuales reportados en 2024. En términos comparativos, la eventual pérdida máxima de 1,8 millones de libras equivale a dos tercios del déficit operativo registrado el último año fiscal.
El caso evidencia los riesgos de las coberturas cambiarias cuando se gestionan recursos en diferentes monedas. Los clubes británicos, especialmente los que han crecido rápido como el Wrexham, suelen recurrir a instrumentos financieros para proteger contratos internacionales y operaciones comerciales.
Una curiosidad financiera: cuando Reynolds y McElhenney compraron el Wrexham en 2021, lo hicieron por cerca de 2 millones de libras. Es decir, la posible pérdida por Argentex podría acercarse al monto total que pagaron inicialmente por el club hace cinco años.
Desde 2020, el proyecto deportivo impulsado por Reynolds ha sido acelerado. El club pasó de la quinta división del fútbol inglés a la Championship en cinco temporadas, con el objetivo declarado de alcanzar la Premier League.
Para Reynolds, quien también participa en proyectos deportivos en Colombia con Internacional de Bogotá, el episodio de Argentex representa un desafío financiero adicional. Aunque el crecimiento deportivo del Wrexham es evidente, la sostenibilidad económica dependerá de su capacidad para absorber pérdidas extraordinarias y capitalizar el aumento de ingresos en la segunda división inglesa.