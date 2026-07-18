Inversionistas colombianos asumen riesgos “innecesarios” al usar inteligencia artificial para asesorarse: Natixis

El auge de la inteligencia artificial (IA) para resolver dudas financieras o tomar decisiones de inversión podría estar llevando a los inversionistas a asumir riesgos innecesarios, según una encuesta realizada por Natixis Investment Managers entre asesores financieros.
De acuerdo con el estudio 2026 Finance Adviser’s Survey, el 73 % de los asesores consultados en Colombia considera que los inversionistas están asumiendo riesgos innecesarios al recurrir a herramientas de inteligencia artificial para obtener asesoramiento financiero. El mismo porcentaje se registró a nivel mundial.
El informe también encontró que el 49 % de los asesores financieros colombianos considera que el riesgo social asociado a la inteligencia artificial supera las oportunidades de inversión que ofrece esta tecnología.
Aunque el uso de herramientas basadas en IA ha ganado terreno entre los inversionistas, especialmente entre los más jóvenes, los asesores consideran que estas plataformas todavía presentan limitaciones para reemplazar el acompañamiento profesional.
Según el estudio, el 49 % de los millennials y el 40 % de los integrantes de la generación X prefieren el asesoramiento digital frente a los modelos tradicionales presenciales. Además, el 47 % de los millennials y el 41 % de los miembros de la generación X afirman confiar en los algoritmos para recibir orientación financiera.
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Sin embargo, únicamente el 25 % de los asesores colombianos cree que la inteligencia artificial terminará sustituyendo su trabajo.
Por el contrario, el 78 % considera que estas herramientas les permiten dedicar más tiempo a la atención de los clientes y el 85 % cree que los asesores que incorporen la IA de manera efectiva obtendrán una ventaja competitiva.
Asesores defienden de su función ante inversionistas
José Luis León, country manager para Colombia y Perú de Natixis Investment Managers, señaló que, pese a la capacidad de estas herramientas para procesar grandes volúmenes de información, todavía existen elementos que requieren la intervención humana.
«Aunque los algoritmos pueden procesar datos a la velocidad de la luz, carecen por completo de la inteligencia emocional necesaria para guiar a un cliente en medio de la volatilidad del mercado. Un agente de IA no puede mirar a los ojos a un inversor, comprender sus inquietudes más profundas ni cumplir con un deber fiduciario», afirmó.
En ese sentido, el 87 % de los asesores colombianos indicó que busca diferenciar su oferta de cara a los clientes mediante la relación personal con los clientes y el cumplimiento de su responsabilidad fiduciaria frente al avance de la inteligencia artificial.
Pese a las advertencias sobre los riesgos de utilizar la IA como asesor financiero, la tecnología ya hace parte del trabajo diario de buena parte de los profesionales del sector.
En Latinoamérica, el 61 % de los asesores afirmó utilizar herramientas de inteligencia artificial de forma cotidiana. Los principales usos corresponden a la comunicación con clientes (64 %), la investigación (59 %) y tareas operativas y administrativas (59 %). Además, el 44 % emplea estas herramientas para análisis de portafolios y riesgos.