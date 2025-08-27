En la edición de agosto de la Gran Encuesta de Activos Financieros de Davivienda Corredores, los inversionistas institucionales de Colombia y el mundo dejaron ver sus apuestas por datos macroeconómicos, como el dólar, inflación y tasas de interés del Banco de la República.
En materia de monedas, la medición para agosto de 2025 arrojó que para el 60 % de los inversionistas institucionales el dólar en Colombia actualmente está barato, mientras que el 40 % restante lo considera en un precio justo.
En cuanto a las expectativas de tasa de cambio a seis meses, el 50 % anticipa que esta se ubicará entre $4.001 y $4.200, con una mediana proyectada de $4.200.
Por otro lado, frente al comportamiento del dólar a nivel global (índice DXY), el 50 % de los encuestados espera que se mantenga igual, mientras que otro 40 % prevé que se debilitará.
Expectativas de inflación y tasas
De acuerdo con la Gran Encuesta de Activos Financieros de Davivienda Corredores, en la mediana, los inversionistas esperan que la tasa de política monetaria en Colombia llegue a 8,75 % en enero de 2026, aumentando frente a la tasa esperada en la edición anterior para diciembre de 2025 (8,50 %).
En relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la mediana de los institucionales espera que la inflación cierre el 2025 en 5 %, también superior ligeramente frente a lo esperado en la encuesta anterior (4,82 %).
En el caso de los Títulos de Tesorería (TES), en esta edición, el 63 % de los encuestados considera que los TES tasa fija a 2 años representan una oportunidad de inversión moderadamente atractiva.
De igual manera, el 56 % percibe los TES tasa fija a 5 años como una alternativa moderadamente atractiva. Por su parte, el 33 % opina lo mismo respecto a los TES tasa fija a 10 años.