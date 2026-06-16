Tribunal de Brasil condena a cuatro años al hijo de Jair Bolsonaro por coacción

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por buscar la interferencia de Estados Unidos en el juicio que el año pasado terminó condenando a su padre por intento de golpe de Estado.
La decisión fue unánime y el tribunal fijó la pena en cuatro años y dos meses de prisión, en régimen inicial semiabierto, más una multa equivalente a US$32.000 a la tasa actual. Al tratarse de un delito contra la administración pública, se declaró además su inelegibilidad, hasta ocho años después de cumplida la condena.
La Fiscalía General había acusado a Eduardo Bolsonaro de gestionar ante autoridades estadounidenses la imposición de sanciones contra magistrados del STF y aranceles a productos brasileños para favorecer la causa de su padre. El juez instructor del caso afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 para gestionar esas sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con la intención de evitar una eventual condena.
Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos en 2025, meses antes del juicio que terminó condenando al exmandatario de derecha. Desde allí ha trabajado en construir respaldo a la causa de su padre, en especial dentro de la administración Trump. El expresidente fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
Elecciones en Brasil
La candidatura de la familia para octubre de 2026 recae en su hermano mayor, el senador Flávio Bolsonaro, respaldado por el Partido Liberal después de la condena a Jair Bolsonaro. Eduardo cumple otro papel, el del enlace con Trump desde Estados Unidos, y su inhabilitación lo descarta para cualquier cargo. La condena no toca a Flávio, pero suma un frente judicial más sobre el apellido a meses de los comicios, con Lula da Silva al frente de las encuestas rumbo a la reelección