Así puede invertir en la cervecería Birrería Macha tras su emisión de acciones en Colombia

Este miércoles comenzó una nueva campaña en a2censo, la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, con la cual una cervecería bogotana busca reunir recursos para su crecimiento en la capital del país.
Se trata de Birrería Macha, una marca artesanal que hereda la tradición familiar de la antigua Cervecería Andina, que en 1975 pasó a manos de Bavaria, en ese entonces del Grupo Santodomingo, hasta desaparecer años después.
Hoy, esta empresa que recoge el legado alrededor de la cerveza quiere sumar nuevos inversionistas con la emisión de acciones través de a2censo, como lo informó Valora Analitik. Con esta iniciativa, busca recaudar $2.000 millones, que irán a la apertura de cinco nuevos locales en Bogotá.
Relacionado: Una nueva cervecería llega a la Bolsa de Colombia con emisión de acciones en a2censo: así puede invertir
Cada uno de estos nuevos locales requerirá una inversión que ronda los $350 millones y estará ubicado en lugares estratégicos de la ciudad como Zona G, Parkway, Colina, Cedritos y Chapinero, permitiendo ampliar la presencia de la marca y acercar su propuesta a más consumidores.
Así podrá invertir en esta cervecería
De acuerdo con la campaña, Birrería Macha realizó la emisión de 350.000 Acciones a la Medida, agrupadas en 2.000 paquetes de inversión por un valor de $1 millón, que equivale a 175 acciones por paquete con un precio por título de $5.714.
Esto permitirá a los inversionistas acceder al 10 % de participación en la compañía, teniendo en cuenta que la empresa cuenta con una valoración de $20.000 millones.
Acciones a la Medida permite que las compañías definan las condiciones y derechos económicos asociados a la inversión, adaptándolos a sus necesidades y a la etapa de crecimiento en la que se encuentran.
Por ejemplo, para esta campaña, los inversionistas tendrán derechos económicos sobre utilidades y acceso a información, sin participación en decisiones de voto ni en procesos de liquidación.
Para sumarse a esta campaña, los interesados pueden ingresar al sitio web de a2censo, conocer las condiciones de la inversión y elegir el monto con el cual esperan participar.
Balance de a2censo, la plataforma de cofinanciación de la bvc
Durante este lanzamiento, Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, indicó que “a2censo se ha consolidado como una alternativa real de financiación para empresas en crecimiento”.
“Hoy cuenta con una comunidad de más de 15.000 inversionistas, más de 220 campañas exitosas y cerca de $122.000 millones financiados, lo que refleja el potencial que tiene el mercado de capitales para conectar a las pymes con nuevas fuentes de recursos y acompañarlas en sus procesos de expansión”, señaló.
Actualmente, la plataforma cuenta con 15.207 inversionistas, de los cuales el 96 % son personas naturales y el 4 % personas jurídicas. En el segmento de acciones, el ticket promedio de inversión se ubica en $2,2 millones para personas naturales y $4,6 millones para personas jurídicas.
Concretamente, a la fecha la plataforma ha financiado $121.756 millones a través de 232 campañas exitosas, de las cuales 2 corresponden a emisiones de acciones, que en conjunto han movilizado cerca de $6.200 millones.
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) actúa como administrador de la plataforma de financiación colaborativa a2censo, la cual es un producto vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.