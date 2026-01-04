Italia confirma el poder económico del fútbol: Representa el 0,5 % del PIB y miles de empleos

El fútbol se consolida como una de las industrias más relevantes de Italia y como un actor económico con impacto directo en empleo, infraestructura, recaudo fiscal y desarrollo regional.
Según el más reciente Informe de Transparencia de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el fútbol italiano genera 12.400 millones de euros anuales, cifra que equivale al 0,5 % del Producto Interno Bruto del país. Este peso económico se refleja tanto en actividad directa como en efectos inducidos sobre servicios, comercio y turismo deportivo.
Del total, cerca de 7.000 millones de euros corresponden a ingresos directos generados por la industria del fútbol. El sector también crea 141.000 puestos de trabajo y aporta 3.500 millones de euros en contribuciones fiscales, según la FIGC. Estos datos consolidan al fútbol como una industria estructurada, con participación clave en la economía italiana y con relevancia más allá del espectáculo deportivo.
La estructura del fútbol profesional concentra el mayor peso económico. Italia cuenta con alrededor de 50.000 entidades deportivas, pero los 99 clubes profesionales representan más del 70 % del valor económico generado por el ecosistema del deporte en el país. Esto confirma que el ‘calcio’ funciona como un sector empresarial y productivo sólido, con competencia internacional, alto nivel de profesionalización y capacidad de atraer inversión.
Uno de los frentes estratégicos del crecimiento del fútbol italiano está en la infraestructura. Con miras a la Eurocopa 2032, el país tiene más de 30 proyectos de nuevos estadios en fase de planificación o construcción, con una inversión estimada de 5.100 millones de euros. Si el plan se ejecuta por completo, el impacto potencial sería de 6.100 millones adicionales al PIB, casi 80.000 nuevos empleos y más de 1.800 millones de euros en ingresos fiscales, de acuerdo con las proyecciones oficiales del informe.
Impacto económico del fútbol italiano y comparación internacional
El peso económico del fútbol italiano refleja una tendencia en la que las principales ligas europeas se consolidan como industrias del entretenimiento con capacidad de movimiento financiero. En Inglaterra, la Premier League supera los 8.000 millones de euros anuales en ingresos agregados según reportes de la propia liga.
En España, LaLiga ha reportado en las últimas temporadas ingresos totales superiores a los 5.000 millones de euros. En este contexto, Italia compite con cifras que la mantienen en el grupo de las ligas europeas con mayor capacidad económica.
En el caso italiano, no solo el fútbol profesional impulsa la economía del sector. La FIGC señala que 4,3 millones de personas practican fútbol en el país, y 1,5 millones están registradas en la federación, con fuerte peso de categorías juveniles. Esto genera consumo deportivo, desarrollo comunitario, dinamización de academias, movimiento de ligas regionales y circulación constante de recursos.
Otro punto destacado es el crecimiento del fútbol femenino. Entre 2008 y 2024, las licencias femeninas se duplicaron, alcanzando cerca de 50.000 jugadoras registradas, lo que abre un frente adicional de generación económica futura a través de profesionalización, patrocinios, infraestructura y derechos audiovisuales.
El fútbol como sector estratégico para Italia
El informe también evidencia el valor social del fútbol. Para el 84 % de los italianos, el fútbol es parte de la tradición del país y, para el 77 %, representa un sector económico estratégico. Esto respalda decisiones de inversión pública y privada y posiciona al fútbol como motor de desarrollo. La FIGC, encabezada por Gabriele Gravina, sostiene que el objetivo es fortalecer sostenibilidad social, económica y ambiental, alineando el deporte con políticas de crecimiento estructurado.
Italia demuestra que el fútbol ya no es solo competencia deportiva, sino un sector empresarial que incide en empleo, infraestructura, recaudación y posicionamiento internacional. Con proyectos en marcha, planeación para la Euro 2032 y crecimiento del fútbol femenino y juvenil, el calcio no solo consolida su impacto actual, sino que proyecta un rol económico aún mayor en los próximos años.