Iván Cepeda y la ayuda de $230.000 que dará a esta población en caso de ser presidente: Promete más beneficios

Se aproxima una nueva jornada de elecciones presidenciales en Colombia, un proceso que definirá el rumbo político, económico y social del país durante los próximos cuatro años. En medio del debate electoral, los distintos aspirantes a la Casa de Nariño han comenzado a presentar sus principales propuestas con el propósito de consolidar respaldo entre los votantes y posicionar sus agendas de gobierno.
Uno de los candidatos que ha concentrado atención en las encuestas es Iván Cepeda Castro, representante del Pacto Histórico, quien recientemente dio a conocer una iniciativa enfocada en fortalecer la protección social de las personas con discapacidad en el país.
La propuesta busca responder a problemáticas históricas relacionadas con la exclusión social, las barreras de acceso a servicios básicos y las condiciones de pobreza que enfrentan miles de ciudadanos con discapacidad, especialmente en zonas rurales y sectores periféricos de las principales ciudades. Según el planteamiento del senador, el Estado mantiene una deuda estructural con esta población, debido a la falta de políticas públicas sostenidas y eficaces que garanticen condiciones dignas de vida.
¿Cómo será el beneficio que Cepeda espera brindar a la población con discapacidad?
Dentro de su agenda programática, Cepeda planteó la creación de una renta básica, que actualmente es de $230.000, dirigida a personas con discapacidad, en caso de resultar elegido presidente. La iniciativa contempla la entrega de una transferencia económica periódica que permita garantizar condiciones mínimas de subsistencia y reducir los niveles de vulnerabilidad que afectan a miles de hogares en Colombia.
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El candidato explicó que esta medida estaría acompañada de estrategias complementarias en áreas como salud, educación, acceso a programas sociales y participación ciudadana. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es construir un modelo de atención integral que no se limite únicamente a ayudas económicas, sino que también permita ampliar las oportunidades de inclusión.
En materia de salud, Cepeda anunció la intención de promover un plan de emergencia orientado a atender diagnósticos, tratamientos y procedimientos médicos que actualmente presentan retrasos en el sistema. El senador sostuvo que las fallas estructurales del modelo de atención han impactado de manera más severa a las personas con discapacidad y a quienes ejercen labores de cuidado en sus hogares.
Asimismo, cuestionó las consecuencias que, a su juicio, han tenido la privatización y los casos de corrupción en el sector salud, afirmando que estos factores han contribuido al deterioro de la atención médica y a la vulneración de derechos fundamentales.
El aspirante presidencial también insistió en la necesidad de modificar la manera en que el país aborda la discapacidad. Durante sus intervenciones públicas, señaló que esta población no debe ser vista desde una perspectiva asistencialista ni como una carga presupuestal, sino como ciudadanos con plena capacidad de participación política, social y económica.
En ese contexto, Cepeda advirtió sobre la persistencia de prácticas discriminatorias asociadas al capacitismo, concepto utilizado para describir la exclusión o limitación de oportunidades hacia personas que no encajan en parámetros tradicionales de productividad o eficiencia.