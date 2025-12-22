J.P.Morgan avanzará con un plan de gas natural licuado en Argentina; inversión alcanzaría topes de US$17.000 millones

J.P.Morgan está liderando uno de los financiamientos para un proyecto de infraestructura energética de grandes dimensiones en Argentina. Este es un plan que también está liderado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa argentina dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.
La iniciativa pretende posicionar a Argentina como un exportador de gas natural licuado. El plan requeriría un financiamiento de US$15.000 millones, lo cual marcaría una cifra histórica en inversiones de este tipo en la región.
El gas natural licuado es el mismo gas, pero en estado líquido, ya que de esta manera debe ser transportado entre distintos países para su comercialización. Una vez llega a tierra, el gas se regasifica, es decir, vuelve a su estado gaseoso para de esa manera llegar a industrias, comercios y hogares.
En GNL Global se indicó que Horacio Marín, presidente de YPF, expresó que J.P.Morgan iniciará un proyecto de financiación a finales de 2026 y comienzos de 2026. Este tendría como objetivo convocar a la banca internacional para financiar el proyecto.
Lo anterior también se daría porque, al tratarse de un plan de grandes dimensiones, podría superar los cálculos iniciales de financiación, que se acercarían a US$17.000 millones.
Este proyecto tendría una capacidad de producción de hasta 12 millones de toneladas de gas natural licuado. Incluso, esta cifra podría llegar a 18 millones de toneladas al año. También contempla infraestructuras de licuefacción que estarían ubicadas en la costa del Golfo San Matías, en Río Negro. Cabe señalar que la licuefacción es el proceso contrario a la regasificación, es decir, la conversión del gas en su estado gaseoso a estado líquido, para su exportación como gas natural licuado.
La decisión de inversión se tomará en el primer semestre de 2025. Todavía falta avanzar en las negociaciones finales sobre la estructuración del proyecto y su financiación. Sin embargo, GNL Global indicó que podrían incluirse entre 200 y 300 entidades financieras.
También se expresó que, de concretarse esta iniciativa, se convertiría en una de las más importantes, dando un fuerte espaldarazo a la transformación de Argentina como un actor relevante en materia energética.
