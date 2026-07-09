A2censo iniciará una nueva etapa para fortalecer el acceso al capital de empresas colombianas con potencial de crecimiento. Al frente de esa evolución estará Jaime Herrera, quien asumirá el liderazgo estratégico de la plataforma de financiación.
En esta nueva fase, la filial de nuam fortalecerá su enfoque en diversos frentes, incluyendo su apuesta por el segmento accionario y campañas de deuda de mayor volumen.
Con ello, la firma tiene en la mira acompañar a empresas en diferentes etapas de desarrollo: desde compañías innovadoras basadas en tecnología y empresas medianas con fuertes palancas de crecimiento, hasta aquellas que cuenten con modelos de impacto social y ambiental.
En ese proceso, Herrera adoptará un rol estratégico, manteniendo su rol como gerente de desarrollo empresarial de nuam.
Desde esa posición, el directivo impulsará el crecimiento de la plataforma y su articulación con la estrategia de desarrollo empresarial de la compañía.
Destacado: Software, servicios TI y servicios corporativos han impulsado la inversión extranjera en Bogotá-Región durante 2026
¿Quién es Jaime Herrera?
Herrera es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con MBA de la misma institución y máster en Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona.
A lo largo de su carrera ha trabajado en empresas del sector público y privado, incluyendo multinacionales.
En este nuevo rol, el directivo acompañará la evolución de a2censo para consolidar su papel como una alternativa que acerca el mercado de capitales a compañías privadas que requieren fuentes de financiación más flexibles, diversas y acordes con sus necesidades de crecimiento.
Destacado: Asofondos alerta por nuevas fallas en Colpensiones a ocho días de traslado pensional