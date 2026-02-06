James Rodríguez llega al Minnesota United: ¿Descartó a los grandes de la MLS?

James Rodríguez fue confirmado como nuevo jugador de Minnesota United FC. El capitán de la Selección Colombia firmó con el club de la MLS a 125 días del inicio del Mundial 2026, torneo en el que Colombia volverá a competir tras ocho años de ausencia. El anuncio se produjo tres meses después de su salida del Club León de México y confirma su debut oficial en el fútbol de los Estados Unidos.
James llega libre, sin club desde finales de 2025, y con la necesidad de recuperar ritmo competitivo. Su último partido oficial fue el 18 de noviembre, cuando marcó de penal en la victoria 3-0 de Colombia sobre Australia, en amistoso disputado en Nueva York. Desde entonces, el mediocampista se entrenó de manera individual mientras definía su futuro deportivo.
Además, el fichaje se concreta en un momento clave para el calendario internacional. El Mundial comenzará el 11 de junio y Colombia debutará el 17 de junio en el estadio Azteca ante Uzbekistán, en el Grupo K, que también integrará Portugal y un rival por definir del repechaje. La falta de competencia oficial de James era una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.
Por su parte, Minnesota United, equipo de la Conferencia Oeste, apuesta fuerte por el colombiano. La MLS ya inició su temporada regular y ofrece un calendario continuo que garantiza minutos semanales, algo determinante para un jugador cuya influencia depende del ritmo, la precisión y la lectura del juego.
Minnesota se lleva a James Rodríguez en una MLS con varios interesados
Antes de cerrar con Minnesota, James Rodríguez estuvo en el radar de varios clubes grandes de la MLS. De acuerdo con reportes de prensa estadounidense, Inter Miami, LA Galaxy y New York Red Bulls analizaron su perfil en distintos momentos del mercado. El atractivo era evidente: impacto deportivo, liderazgo y visibilidad internacional en una liga que sigue creciendo en audiencia y valor comercial.
Inter Miami fue el nombre que más fuerza tomó por su política de fichajes estelares y por compartir mercado con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Sin embargo, las restricciones salariales y el uso de los cupos de Jugador Franquicia limitaron cualquier avance formal. En el caso de LA Galaxy, el interés existió, pero el club priorizó otras posiciones. Minnesota encontró la fórmula: un contrato corto, flexible y sin desajustar su estructura financiera.
El acuerdo firmado es por seis meses, justo hasta antes del Mundial. Aunque el salario de James es alto para el promedio de la liga, el club utilizó mecanismos internos de la MLS para que el colombino no ocupe un cupo de Jugador Franquicia.
En 2025, el salario promedio en la MLS rondó los US$600.000 anuales, mientras que las figuras designadas superaron los US$5 millones. El contrato de James podría quedar en un punto intermedio, sin comprometer el tope salarial del plantel.
James Rodríguez se convierte en uno de los pocos futbolistas colombianos en jugar en MLS, Liga MX, Brasil, Argentina y Europa. Además, la MLS será la décima liga distinta en su carrera profesional, una cifra poco común para un mediocampista de su perfil y edad.