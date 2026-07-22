Jeffrey Fajardo fue nombrado presidente de la Organización Iberoamericana de Porcicultura

Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia, fue anunciado como nuevo presidente de la Organización Iberoamericana de Porcicultura (Oiporc).
Lo anterior se dio en el marco de la semana Porkaméricas 2026 en Cartagena, donde se está llevando a cabo la Asamblea Anual de dicha organización, con presencia de Valora Analitik como medio aliado.
Así, el nombramiento de Fajardo, explicaron desde Oiporc, constituye un reconocimiento a la solidez y el liderazgo de la porcicultura colombiana en la región y representa un reto de cara a la consolidación de esta organización como representante de la porcicultura iberoamericana.
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Por otra parte, João Bastos asumió como vicepresidente en representación de la Asociación de Porcicultores de Portugal.
En ese orden, la organización hizo énfasis en que dentro de los desafíos más importantes por venir está la vinculación de países estratégicos como Venezuela, Brasil y Paraguay, entre otros.
Además, fortalecer la representación de la Oiporc ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) con foco en temas de sanidad y bienestar animal, así como, el impulso del consumo de carne de cerdo en la región.