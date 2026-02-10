Jelou facilitará mover dinero y abrir cuentas de banco por WhatsApp; alista expansión en Colombia y México

La startup Jelou cerró una ronda de inversión Serie A por US$10 millones, liderada por Wellington Access Ventures, con la participación de Krealo, brazo de capital de riesgo corporativo de Credicorp, y Collide Capital.
Los recursos estarán destinados a la expansión regional de la compañía y al fortalecimiento de su plataforma tecnológica para la ejecución de operaciones financieras dentro de WhatsApp.
Según informó la empresa, el capital permitirá la apertura de oficinas en Colombia y México, el fortalecimiento de su operación en Perú y el inicio de actividades en Brasil y Estados Unidos.
La compañía utilizará esta inversión para escalar Brain OS, su plataforma pionera para desarrollar aplicaciones IA capaces de ejecutar procesos completos sin salir de WhatsApp; desde pagos y verificación de identidad hasta aperturas de cuentas bancarias, pasando por firma electrónica y todo lo que una empresa pueda requerir en un solo sistema nativo.
Así se perfila Jelou
Jelou señaló que, a través de esta tecnología, es posible realizar pagos, procesos de verificación de identidad, aperturas de cuentas bancarias y firma electrónica dentro de un mismo canal. A la fecha, la plataforma ha procesado más de US$100 millones en transacciones, principalmente asociadas a pagos, créditos y cobranzas.
De acuerdo con la fintech, el modelo busca reducir la fricción en los procesos digitales al evitar redireccionamientos a aplicaciones o enlaces externos, una práctica común en el comercio electrónico y los servicios financieros. La plataforma se integra con la infraestructura financiera local de cada país, incluyendo sistemas bancarios, medios de pago y herramientas empresariales como facturación, inventarios y CRM, lo que permite ejecutar flujos regulados bajo distintos marcos de cumplimiento.
Tamaño y experiencia
En Colombia, Jelou indicó que algunas empresas del sector retail utilizan su tecnología para habilitar procesos de venta y atención al cliente a través de WhatsApp. En estos casos, el canal de mensajería se emplea como punto central para acompañar al usuario durante el proceso de compra.
La startup cuenta con más de 500 clientes en la región y mantiene alianzas tecnológicas con Meta, Google y Huawei. Entre las empresas que han utilizado sus servicios se encuentran Falabella Colombia, Arca Continental, Banco de Crédito del Perú, Banco Guayaquil y Banco Unión.
Antes de esta Serie A, Jelou había levantado una ronda Seed por US$3 millones, liderada por Act One Ventures y Arca Continental Ventures. Con esta nueva operación, el capital total levantado por la compañía asciende a US$13 millones.