El abogado Carlos Andrés Perdomo Rojas, apoderado de Jorge Andrés Carrillo, presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una solicitud formal de aclaración de la sentencia que declaró nula la elección de Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA).
La providencia, proferida por la magistrada ponente Gloria María Gómez Montoya, concluyó que el proceso de selección que derivó en el nombramiento de Carrillo incurrió en la causal de expedición irregular, al identificar tres anomalías.
Entre estas, la modificación de los criterios de evaluación cuando el proceso ya estaba en curso, la asunción directa por parte de la Junta Directiva de funciones técnicas que correspondían al Comité de Talento Organizacional, y el desconocimiento de las recomendaciones de la firma experta Korn Ferry respecto del candidato finalmente favorecido.
Como consecuencia, el fallo ordenó modular los efectos de la nulidad y dispuso que el proceso de selección se retome a partir del listado de los primeros 13 aspirantes que se tenían hasta enero de 2024, sin incluir a quienes se retiraron voluntariamente y siguiendo las reglas del protocolo aprobado por dicho comité.
¿Jorge Carrillo busca que lo vuelvan a considerar para presidente de ISA?
La solicitud de aclaración señala dos aspectos que, según la defensa, quedaron sin precisión suficiente en la parte motiva de la decisión y generan incertidumbre jurídica sobre su alcance real.
El primero tiene que ver con el efecto de la nulidad sobre el contrato de trabajo de Carrillo, mientras que el segundo gira en torno a la situación específica de Carrillo dentro del listado de candidatos.
La sentencia afirma que su hoja de vida no fue excluida, sino que quedó pendiente de un nuevo estudio por parte de la empresa cazatalentos, la cual le mantuvo una baja calificación, concluyendo que «no existió ningún fundamento para que fuera reincorporado».
Sin embargo, el fallo también ordena retomar el proceso desde el listado de los 13 aspirantes habilitados en enero de 2024, sin precisar si Carrillo hace parte de ese grupo o si su exclusión quedó definitivamente establecida, ni cuál fue el acto con fuerza vinculante que así lo determinó.
Ante esos vacíos, la defensa solicita al Consejo de Estado que precise si la nulidad del acto de elección afecta el contrato de trabajo del directivo.
Igualmente, solicitó claridad sobre si la circunstancia de haber quedado pendiente de nuevo estudio le permitía seguir participando en el proceso; y, de no ser así, cuál fue el acto que estableció su exclusión definitiva.