Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos, llega al Consejo Asesor de Grupo Trinity

Este 28 de octubre, Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity, anunció la vinculación de Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, a su Consejo Asesor.
En el anuncio, realizado por medio de su cuenta de LinkedIn, expresó que “su amplia experiencia, liderazgo y visión estratégica se suman al de reconocidos consejeros como Felipe Bayon, Jose Manuel Restrepo DBA, Fernando Carrillo Flórez y Jorge Londoño Saldarriaga, así como al compromiso de nuestros más de 14.500 colaboradores que continúan impulsando el progreso, el desarrollo y el bienestar de los territorios donde operamos”.
Cabe resaltar que Velásquez será el líder del grupo empresarial hasta marzo de 2026, luego de haber anunciado su retiro en junio del presente año.
Por su parte, Grupo Trinity fue originado en Colombia, pero cuenta con presencia en cinco países, destacándose España como principal mercado internacional.
Actualmente tiene inversiones estratégicas en diversos sectores como el retail, la industria siderúrgica, la comercialización de coque y carbón metalúrgico, hospitality, turismo de negocios y aventura, logística y empaques. Entre sus compañías está PazdelRío y Grupo Coquecol.
Así las cosas, el Consejo Asesor de Grupo Trinity quedaría conformado de la siguiente manera:
- Jorge Mario Velázquez (presidente Grupo Argos)
- Jorge Londoño Saldarriaga (expresidente de Bancolombia)
- Felipe Bayón (expresidente de Ecopetrol y presidente de GeoPark)
- José Manuel Restrepo (exministro de Comercio y Hacienda)
- Fernando Carrillo (exprocurador, MinInterior y vicepresidente de Grupo Prisa)
- Federico Ochoa (ex vicepresidente de Bancolombia)
Destacado: Resultados de Merco Líderes 2025 destacan la reputación de Grupo Argos y sus negocios
Trayectoria de Jorge Mario Velásquez en Grupo Argos
En junio del presente año, Jorge Mario Velásquez, quien ha liderado Grupo Argos desde 2016, presentó su renuncia ante la Junta Directiva, en cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la compañía, el cual establece una edad límite de 65 años para ejercer el cargo de presidente.
De su trayectoria, se resalta que ha hecho parte de la firma desde 1986, cuando entró a trabajar como practicante en una planta de concreto.
Para llegar a dirigir la compañía tuvo que pasar por puestos y funciones de todo tipo en Cementos Argos. Entre estos, la vicepresidencia de Logística, la gerencia general de Cementos del Nare y la presidencia de Cementos Paz del Río.
Además, fue vicepresidente regional Caribe, cargo en el cual fue responsable de todas las operaciones de la cementera en Panamá, Haití, República Dominicana, Suriname y territorios insulares, así como el comercio internacional de la compañía.
Su buen desempeño en las diversas tareas lo llevaron a convertirse en el reemplazo de José Alberto Vélez, quien fuera presidente de Cementos Argos, Grupo Argos y Suramericana de Seguros.
Su papel ha sido clave para la compañía, en medio de episodios como la desinversión de Nutresa y, más recientemente, la operación para dar fin a la estructura de participación cruzada con Grupo Sura.
Como complemento, su rol de liderazgo ha contribuido a darle a la compañía un nuevo impulso en los últimos años, que la ha llevado a ser un referente en todo el continente y que tiene miras de seguir creciendo, gracias a los negocios que se han materializado durante su gestión como presidente.