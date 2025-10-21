Resultados de Merco Líderes 2025 destacan la reputación de Grupo Argos y sus negocios

El Grupo Empresarial Argos sigue consolidando a sus compañías entre las mejor reputadas en Colombia, de acuerdo con el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco.
Por cuarto año consecutivo, Grupo Argos fue incluida en el top 10 de las compañías con mejor reputación del país, ubicándose en la posición seis y escalando dos posiciones.
Adicionalmente, Cementos Argos se ubicó en el lugar 15 de la medición, ascendiendo un puesto; Celsia se ubicó en la posición 45 del ranking y Odinsa ocupó el puesto 155, posicionándose en el cuarto lugar entre las empresas de construcción e infraestructura.
Destacado: Grupo Argos hace parte de las empresas con mejor reputación en Colombia
Reconocimientos en Merco Líderes 2025
Hoy los presidentes de Grupo Argos y sus negocios fueron reconocidos entre los de mejor reputación en Colombia por Merco Líderes.
Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, ingresó al top 5, ascendiendo dos posiciones frente a la medición anterior y manteniéndose por noveno año consecutivo en el top 10.
Logros como la ejecución del Proyecto de Escisión con el cual la compañía distribuyó más de $10,8 billones entre sus accionistas, el liderazgo en la ejecución de iniciativas para la revelación de valor y la estructuración de un portafolio de proyectos por cerca de $40 billones en materiales de construcción e infraestructura, fueron tenidos en cuenta por el monitor para la calificación del directivo.
Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, alcanzó la posición 27 en el ranking, gracias, entre otras, a su liderazgo para la ejecución del programa SPRINT, una estrategia que ya va en su tercera fase y que fue diseñada para fortalecer el valor de la acción con el programa de recompra de acciones, iniciativas de eficiencia operativa y la revelación de valor para todos los accionistas de la compañía.
Por su parte, Ricardo Sierra, presidente de Celsia, se ubicó en la posición 14 de Merco Líderes 2025, resaltando su liderazgo en la transición energética de Colombia, así como el ingreso de la compañía a Perú para el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional y la creación de Atera, compañía de eficiencia energética en alianza con Brookfield.
Grupo Argos concluyó que este es un reconocimiento a la cultura de una organización conformada por más de 9.500 personas y con más de 90 años de historia, que está presente en los negocios de materiales de construcción, energía, concesiones y rentas inmobiliarias.
Para consultar el informe completo de Merco Líderes 2025, las personas interesadas pueden visitar el siguiente enlace.
—