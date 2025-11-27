La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) otorgó a Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, el Premio Nacional a la Excelencia en Infraestructura en la categoría Empresario Distinguido.
Este reconocimiento exalta más de cuatro décadas de trayectoria dedicadas a fortalecer la competitividad del país a través del desarrollo responsable de infraestructura.
A lo largo de su carrera, Jorge Mario Velásquez ha liderado la consolidación y evolución del portafolio del Grupo Empresarial Argos, con presencia en los sectores de materiales de construcción, energía, concesiones viales y aeroportuarias, y rentas inmobiliarias.
Su gestión se ha caracterizado por impulsar estándares de excelencia, innovación y sostenibilidad para la creación de valor de largo plazo.
Esta distinción se entrega pocos días después de que Forbes lo reconociera como CEO del Año y a pocos meses de que deje su cargo al frente de la holding de infraestructura, lo cual se dará el 31 de marzo de 2026.
El reconocimiento de la CCI subraya la contribución de Jorge Mario a la infraestructura del país, al promover modelos de gestión que integran sostenibilidad ambiental, diálogo constructivo con las comunidades y decisiones empresariales fundamentadas en la responsabilidad social.
Declaraciones de Jorge Mario Velázquez de Grupo Argos
Durante el evento, Jorge Mario Velásquez hizo un llamado a la comunidad empresarial colombiana.
«Desde nuestro rol como empresarios, quiero invitarlos a cuidar y engrandecer la actividad productiva, a seguir demostrando nuestra confianza en el enorme potencial de este país y a estar preparados para seguir generando empleo y bienestar social», dijo.
Y añadió: «La masiva participación de ustedes en este evento es una muestra clara de la convicción de todos los empresarios en seguir trabajando, invirtiendo y creyendo en esta nación. Es nuestro deber decirlo con absoluta claridad«.
Finalmente, fue enfático en decir que no hay contraposición entre el progreso social y el éxito empresarial.
Por el contrario, agregó, «ambas se potencian mutuamente y se consolidan en un círculo virtuoso, cuyo mayor beneficiario es la sociedad como un todo«.