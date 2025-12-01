Jorge Rojas Dumit será el presidente del nuevo banco DaviBank: este es su perfil profesional

Con la integración de Davivienda y Scotiabank en Colombia nació DaviBank, la nueva entidad que asumirá las operaciones de Scotiabank bajo de Davivienda Group.
Para liderar este proyecto, Jorge Rojas Dumit será el presidente del nuevo banco DaviBank, ejecutivo con larga trayectoria en el sistema financiero colombiano, quien fue designado por la junta directiva.
Rojas suma más de 35 años de vida profesional, de los cuales al menos 27 han estado dedicados al sector financiero, liderando áreas de tesorería, banca empresarial, transformación comercial e integraciones entre entidades.
Formación profesional
Jorge Rojas Dumit es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, una formación que complementó con una especialización en Finanzas de la Universidad Eafit–Cesa–Incolda, combinación que lo ubicó temprano en roles de análisis y gestión financiera.
Posteriormente cursó el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) del Inalde, la escuela de negocios de la Universidad de La Sabana, orientado a la toma de decisiones estratégicas y liderazgo corporativo en compañías de gran tamaño.
Este perfil técnico, con énfasis en finanzas y alta gerencia, ha sido la base de su desarrollo como ejecutivo y miembro de juntas directivas en el sistema financiero colombiano.
Experiencia laboral
Antes de llegar a Davivienda y, ahora, a DaviBank, Rojas consolidó su carrera en distintas organizaciones del sector financiero como:
- Diners Club de Colombia
- Diamante Compañía de Financiamiento Comercial (Diamante CFC)
- Fiduciaria Unión
- Grupo Colpatria
En estas entidades ocupó cargos en tesorería, finanzas y áreas comerciales, lo que le dio una visión integral del negocio bancario, desde la gestión de liquidez hasta la relación con empresas y personas.
Su experiencia se ha concentrado en banca comercial, banca empresarial y estructuración de productos de crédito y ahorro, ámbitos que hoy resultan claves para liderar una entidad que nace en un entorno de mayor competencia, presión regulatoria y digitalización acelerada.
Además, dentro del Grupo Bolívar y en el ecosistema de Colpatria, Jorge Rojas ha pasado por cargos como:
- Vicepresidente de Banca Empresarial e Internacional de Banco Colpatria
- Presidente de Leasing Bolívar
- Vicepresidente de Banca de Empresas del Banco Davivienda
- Más recientemente, vicepresidente ejecutivo comercial de Davivienda, antes de ser nombrado CEO de DaviBank.
Su principal reto será convertir a DaviBank en una pieza relevante del portafolio de Davivienda Group y asegurando una integración ordenada de las operaciones de Scotiabank.