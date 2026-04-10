Juan Manuel Rojas de Promigas fue ratificado como presidente del Consejo Directivo de Naturgas

El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) ratificó a Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, como presidente del Consejo Directivo del gremio.
Según manifestó la organización, la decisión se basa en dar continuidad a la consolidación de una agenda enfocada en la seguridad energética de Colombia.
“Asumo esta continuidad con el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo gremial de Naturgas, promoviendo el diálogo técnico y constructivo con el Gobierno y los actores del sector, y consolidando el papel del gas como un habilitador clave del desarrollo energético y social del país”, expresó Rojas.
Cabe recordar que Promigas es una de las compañías energéticas con mayor relevancia en el transporte de gas, particularmente en la región Caribe. Rojas se ha desempeñado como presidente de esta empresa desde 2021. Según manifestó Naturgas, cuenta con una amplia experiencia en consultoría y docencia, además de conocimientos en la cadena del gas natural y en la articulación de lineamientos de política pública con la visión técnica y empresarial de la industria.
Luz Stella Murgas, presidente del gremio, concluyó que la continuidad de Rojas en el consejo directivo brinda estabilidad y coherencia a la agenda de la industria gasífera colombiana.
Destacado: Cepeda descarta nueva emisión de acciones de Ecopetrol si es presidente; habla de transición energética
“Su experiencia y visión seguirán guiando el trabajo gremial para fortalecer el papel del gas como aliado de la seguridad energética y del bienestar de millones de colombianos”, aseguró Murgas.
—