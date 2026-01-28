Junior de Barranquilla cierra importante patrocinio: Se verá en su camiseta

Claro dio un paso estratégico en su relación con el deporte colombiano al anunciar su primer patrocinio a un club profesional: Junior de Barranquilla. La compañía, que lidera el mercado móvil en Colombia, se vincula con uno de los equipos más representativos del país y con mayor arrastre regional.
La compañía cuenta con más de 35 millones de usuarios móviles en Colombia y una participación cercana al 38 % del mercado, según cifras del Ministerio TIC y reportes sectoriales. En la región Caribe, Barranquilla y su área metropolitana representan uno de los principales núcleos de consumo digital, con niveles de penetración de telefonía móvil superiores al 130 %, de acuerdo con datos oficiales.
El patrocinio se da en ese contexto de alta competencia entre operadores y fuerte vínculo entre el fútbol y las audiencias locales. Junior de Barranquilla, por su parte, es uno de los clubes con mayor impacto económico y social del país. Es el actual campeón del FPC, suma 11 títulos de Liga y tendrá vitrina internacional al disputar la Copa Libertadores.
La Dimayor ha reportado que el Junior se mantiene de forma constante entre los cinco equipos con mayor asistencia promedio del fútbol colombiano, con registros que superan los 30.000 espectadores en temporadas recientes. Su base de hinchas se concentra en la Costa Caribe, una región con más de 10 millones de habitantes.
Un patrocinio que une telecomunicaciones y fútbol
A partir del acuerdo, la marca Claro aparecerá en la parte posterior de la camiseta oficial del Junior. La visibilidad no es menor: la Liga BetPlay es uno de los contenidos deportivos más vistos en televisión por suscripción en Colombia, con audiencias que superan el millón de espectadores en partidos de alta convocatoria, según mediciones de rating de la industria.
Además de la exposición de marca, Claro anunció que pondrá su tecnología al servicio del club y de los hinchas, con experiencias digitales enfocadas en la interacción entre jugadores y afición. Esto se alinea con una tendencia del patrocinio deportivo en América Latina, donde las empresas de telecomunicaciones buscan integrar conectividad, contenidos y entretenimiento como parte del valor del acuerdo, más allá de la publicidad tradicional.
Rodrigo de Gusmao, directivo de Claro, confirmó que se trata del primer patrocinio deportivo de esta magnitud para la compañía, lo que convierte al Junior en un socio estratégico para su posicionamiento regional.
Pese al tamaño de Claro en Colombia y América Latina, la empresa no había patrocinado antes a un club de fútbol local, a diferencia de otros operadores que han tenido presencia histórica en camisetas y torneos. Este movimiento la pone en línea con una práctica común en mercados como Brasil y México, donde las telecomunicaciones y el fútbol mantienen una relación comercial de largo plazo.