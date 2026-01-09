Junior da el golpe del mercado: Luis Muriel volverá al fútbol colombiano con un valor de mercado de 1 millón de euros

Junior de Barranquilla está a punto de cerrar una de las contrataciones más importantes del fútbol colombiano para 2026. El club avanza en la contratación de Luis Fernando Muriel, delantero de 34 años, con un valor de mercado cercano a 1 millón de euros, según Transfermarkt, cifra que marca una diferencia sustancial frente a lo que representó el jugador en su mejor momento en Europa y que explica la viabilidad económica del acuerdo.
El máximo accionista del club, Fuad Char, confirmó que la negociación está en su etapa final. “Hoy debe quedar totalmente finiquitada la contratación”, señaló en diálogo con Atlántico en Noticias, tras explicar que la documentación contractual ya fue enviada a los representantes del futbolista y que las condiciones están definidas a falta de los exámenes médicos.
Char también destacó la dimensión histórica del fichaje para la institución: “Es una de las vinculaciones más importantes que hemos hecho en toda la vida profesional del Junior”, afirmó. El directivo destacó que Muriel llega tras 13 años en el fútbol europeo, en una etapa que considera de plena vigencia física, y no descartó que su rendimiento pueda volver a ponerlo en el radar de la Selección Colombia.
El acuerdo contempla un contrato por dos años, como confirmó el propio Char. Muriel llegará como jugador libre tras su salida del Orlando City de la MLS, lo que reduce el impacto financiero al no existir costo de transferencia. De acuerdo con cifras divulgadas por Diario Deportes, el negocio estaría valorado en alrededor de US$3 millones, incluyendo salario y compromisos contractuales, con un ingreso mensual cercano a US$125.000, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado del fútbol colombiano.
El valor de mercado de Muriel y la comparación con su pico en Europa
El valor actual de Muriel contrasta con el punto más alto de su carrera. En 2020, durante su etapa en Atalanta, el delantero alcanzó una cotización superior a 20 millones de euros, impulsado por su rendimiento en la Serie A, donde fue uno de los goleadores más efectivos del torneo. La caída hasta el rango del millón de euros responde a factores como la edad, su paso por la MLS y la dinámica natural del mercado.
Aun así, el fichaje resulta significativo en el contexto local. En el fútbol colombiano, pocos jugadores regresan con un historial tan amplio en ligas top de Europa. Como referencia, el valor de mercado de Muriel supera el promedio de la mayoría de delanteros de la Liga BetPlay y se ubica por encima de varias contrataciones importantes recientes.
El plan deportivo y los movimientos de Junior para 2026
La llegada de Muriel se suma a un mercado activo del Junior de cara a 2026. El club ha trabajado en la continuidad de su base competitiva y en la incorporación de refuerzos puntuales para afrontar Liga, Copa Libertadores y compromisos comerciales. Char confirmó que siguen abiertas conversaciones por salidas y ajustes, como el caso de José Enamorado, cuya negociación con Gremio continúa por detalles de pago y plazos.
Además, el directivo no descartó nuevas incorporaciones ofensivas, aunque reconoció que la reciente normativa de 25 jugadores, aprobada por la Asamblea de la Dimayor, condiciona la planificación del plantel. En ese contexto, el regreso de Muriel no solo responde a lo deportivo, sino a una estrategia de impacto que movería el torniquete del actual campeón colombiano.