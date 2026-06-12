Keiko Fujimori sigue por delante de Roberto Sánchez por poco más de 1.300 votos

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sigue arriba en la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Su rival es Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien se ubica detrás con una diferencia de 1.300 votos, lo que pone de manifiesto la reñida competencia entre ambos.
Todavía falta por contar menos de 2 % del total de la votación. Fujimori, hasta el momento, obtuvo 50,004 % del escrutinio, con poco más de 9,036 millones de votos, mientras que Sánchez registró 49,996 %, con una votación que se ubicó en poco más de 9,034 millones de votos. Aunque Fujimori sigue por delante, con este empate técnico y aun faltando menos de 2 % del escrutinio, no se puede asegurar quién llegará a la presidencia.
Este panorama se da luego de que Sánchez tomara ventaja sobre Fujimori. Sin embargo, cuando el escrutinio empezó a mostrar que el candidato de Juntos por el Perú tomaba la delantera, se advirtió que todavía faltaba el conteo de los votos provenientes del exterior, que en su mayoría apoyaron a Fujimori.
Debe señalarse que las elecciones no solamente son reñidas en los escrutinios, sino también por las visiones opuestas que representan ambos políticos. En primer lugar, Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000. A la vez, ha sido candidata en tres ocasiones anteriores: 2011, 2016 y 2021. Esta es su cuarta carrera presidencial.
Mientras tanto, Roberto Sánchez sería el heredero político del también expresidente Pedro Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, pero fue destituido tras un infructuoso intento de disolver el Congreso. Mientras Fujimori tiene una visión más alineada con el sector conservador de la sociedad peruana, Sánchez representa el ala progresista.
Se ha señalado que el resto de la votación proviene del exterior y también de actas impugnadas en Lima, capital de Perú. En Blu Radio se indicó que, dentro de este segmento de la votación, el escrutinio favorece a Fujimori, lo que indica que tiene altas probabilidades de llegar finalmente a la presidencia tras cuatro intentos.
La ventaja sobre Sánchez sería de apenas unos cuantos cientos de votos. Pero, en caso de que esto llegue a materializarse, la hija de Alberto Fujimori expresó que gobernará con base en la estabilidad económica y una fuerte política en materia de seguridad.
Frente a cuándo podrían conocerse los resultados, se ha mencionado en algunos portales como El Colombiano que el conteo se extendería durante unas semanas o incluso hasta finales de junio de 2026.
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Lo anterior se debe a que, en la contienda, los candidatos han denunciado algunas irregularidades en el proceso. Sin embargo, en otros canales se ha señalado que esto obedece más a lo reñida competencia política que a hechos comprobados, ya que cada voto contará para definir el resultado final.
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