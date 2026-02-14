Kia cerró 2025 como la marca número uno en Colombia. Alcanzó 13,4 % de participación y vendió 34.000 unidades, cuando su objetivo inicial era de 27.500.
Además, la operación colombiana fue reconocida como el mejor distribuidor global de la marca, un hito que históricamente había estado en manos de mercados asiáticos.
En entrevista exclusiva con Valora Analitik, Jorge Neira, gerente general de Kia Colombia, explicó los resultados y la estrategia para sostener el liderazgo en 2026.
¿Cómo le fue a Kia en 2025?
La verdad, estamos muy contentos. Tuvimos un año histórico para la marca en Colombia, tanto en resultados financieros como en resultados comerciales.
Es la primera vez en la historia de Kia en Colombia que logramos ser la marca número uno con una participación del 13,4 %, con un crecimiento superior al 40 %. Eso nos pone muy felices de cara a lo que se viene en 2026.
El año pasado teníamos un plan inicial de 27.500 unidades y cerramos con 34.000 unidades. Retomar un volumen superior a 30.000 unidades ya para el headquarter en Corea es un volumen bastante importante.
Colombia fue reconocida como el mejor distribuidor global de Kia. ¿Qué pesó en esa decisión?
Por primera vez en la historia un país de Sudamérica obtuvo el premio al mejor distribuidor global de Kia. Y fue Colombia.
Venimos creciendo al 53 %, al 41 %, año tras año. Sumado a los buenos indicadores en gestión de calidad de clientes, en postventa y demás, esa sumatoria de resultados nos llevó a ser, por primera vez en la historia, los mejores del mundo en la marca.
¿Cuáles son las metas para 2026?
Este año ya tenemos un plan de 40.000 unidades, pero si la dinámica y la inercia del sector lo permiten y no pasa nada raro con el tema político, yo creo que podemos estar por encima de las 45.000 unidades.
En enero ya tuvimos una participación histórica del 14,9 % y crecimos 63 % respecto a enero del año pasado. La industria crece al 38 %, que también es una cifra muy importante.
Entonces no solo la industria está creciendo, sino que nosotros estamos creciendo por encima del mercado.
¿Qué lanzamientos impulsarán ese crecimiento?
Este año vamos a tener lanzamientos muy importantes. Vamos a tener el EV2, la Telluride híbrida y la Sorento híbrida, entre otros.
Estamos seguros de que vamos a lograr mantenernos como la marca número uno en Colombia con esa estrategia de producto.
El año pasado el lanzamiento más importante fue la Sportage híbrida, totalmente renovada. Cambiamos la fuente: antes venía de Eslovaquia y ahora viene de Corea. Es un producto mucho más largo, con nueva cara, nuevo interior y con motorización híbrida y gasolina.
También fue clave el nuevo Stonic y un nuevo jugador con el que estamos muy contentos: la Kia Tasman. Es la primera vez que Kia entra al segmento de pickups.
¿Cómo ven la llegada de Tesla al país?
Yo creo que todos los jugadores son bienvenidos. Colombia estaba en mora de la entrada de esta marca.
Es un competidor más que viene a participar en el mercado. Siento que aún le falta muchísimo por lograr en cuanto a infraestructura, soporte de postventa, repuestos y garantías.
Va a ser interesante ver en el largo plazo cómo su estrategia de retención de clientes va a funcionar.
¿El vehículo eléctrico ya dejó de ser un nicho?
El año pasado el segmento solo eléctricos pesó el 8 % del total de las ventas de la industria y este año pensamos que puede llegar al 15 % sin ningún problema.
Cada vez va a crecer más. Los colombianos ya están entendiendo que el futuro es eléctrico.
Hay un tema de transición: pasar de gasolina a híbrido y de híbrido a eléctrico. Es un proceso natural.
¿Qué están haciendo frente al reto de infraestructura de carga en el país?
Nosotros este año tenemos el plan de abrir más de 10 nuevas electrolineras a nivel nacional.
Queremos que los clientes de Kia puedan viajar por toda Colombia sin restricciones. Esa es la idea fundamental de nuestra estrategia.
Hoy tenemos puntos de carga rápida de 50 kW. Si el vehículo llega con un nivel de carga del 20 %, para llegar al 100 % te vas a demorar más o menos una hora.
Estamos viendo si podemos ir hasta 90 kW o un poco más, pero depende mucho de la capacidad eléctrica, porque la infraestructura eléctrica en Colombia está muy relegada.
¿Qué le diría a quien duda en comprar un eléctrico por la batería?
Una batería eléctrica, si la mantienes en buenas condiciones de carga, te puede durar más de 20 años. Eso está garantizado.
Por eso damos ocho años o 160.000 kilómetros de garantía en la batería.
Además, nuestros vehículos tienen autonomías superiores a 600 kilómetros y un vehículo eléctrico lo traes a la primera revisión a los 15.000 kilómetros.
Yo estoy con un eléctrico hace dos años y la verdad, feliz. No vuelvo manejar un carro a gasolina.
El plan para 2026 es crecer por encima del mercado, ampliar el portafolio híbrido y acelerar la infraestructura propia.