KOA proyecta importante crecimiento de su CDT en 2026; espera superar 30.000 clientes con este producto de inversión

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan ganando protagonismo entre los colombianos que buscan alternativas para ahorrar e invertir con rentabilidades conocidas desde el inicio. En ese contexto, las entidades financieras vienen fortaleciendo su oferta digital para facilitar el acceso a este tipo de productos.
En esa línea, la compañía de financiamiento KOA proyecta captar más de $400.000 millones a través de su CDT Digital durante 2026 y superar los 30.000 clientes vinculados a este producto de inversión, como parte de su estrategia para ampliar el acceso al ahorro y la inversión en el país.
La proyección se apoya en los resultados obtenidos durante 2025, año en el que la entidad superó los $20.000 millones en captaciones. En lo corrido de 2026, además, reporta más de 9.000 clientes vinculados al CDT Digital.
Según la compañía, quienes más utilizan este producto son personas entre los 25 y 44 años, principalmente empleados con formación universitaria o de posgrado, residentes en Bogotá y pertenecientes a los estratos 3 y 4.
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Además, el monto promedio de apertura del CDT se ubica alrededor de los $15 millones.
«Cada vez vemos más personas que están haciendo del ahorro una parte importante de sus decisiones financieras. No se trata solo de guardar dinero, sino de tener un respaldo para el futuro, cumplir metas y sentirse más tranquilos frente a lo que pueda venir», afirmó Lina Galindo, CEO de KOA.
La compañía destacó que esta tendencia coincide con el comportamiento del ahorro en Colombia. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades citadas por KOA, el 77,6 % de quienes ahorran lo hacen con el objetivo de contar con un respaldo económico para enfrentar emergencias o situaciones inesperadas.
Características del CDT Digital
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El CDT Digital de KOA puede abrirse desde $250.000 y ofrece tasas de hasta 13,30 % efectivo anual para plazos de 12 meses.
La apertura puede realizarse mediante transferencias PSE desde cualquier entidad financiera, sin necesidad de abrir una cuenta adicional o vincularse a un banco específico. Según la compañía, el proceso tarda menos de ocho minutos.
Además, el producto cuenta con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín, que protege los depósitos hasta por $50 millones por cliente.