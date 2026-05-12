Entrevista | Lina Galindo revela planes tras asumir como CEO de KOA: fortalecerá apuesta por CDT digital y libranzas

Tras obtener su licencia como compañía de financiamiento y pulir su fusión con ExcelCredit, KOA anunció la llegada de Lina Galindo como su nueva CEO para avanzar en su etapa de crecimiento.
La ejecutiva, con experiencia en entidades como Banco Pichincha, Banco Falabella, CrediFamilia y MetLife, asumió el cargo recientemente y aseguró que la prioridad de la compañía está enfocada en fortalecer el negocio de CDT digitales y seguir expandiendo la operación de libranzas.
“Creo que como compañía vigilada se abre un mundo de posibilidades para seguir creciendo”, afirmó Galindo en diálogo con Valora Analitik, al revelar los focos que tendrá la firma.
Por ejemplo, uno de los principales focos de la compañía está en consolidar el negocio de captación a través de CDT digitales, producto que lanzó recientemente y que ya registra un crecimiento relevante.
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Crecimiento de KOA como compañía de financiamiento
KOA ya supera los 7.000 clientes en CDT y ha captado alrededor de $123.000 millones en cerca de siete meses de operación de este producto.
Estos números están en línea con las metas proyectadas en enero de este año, cuando KOA anunció la intención de lograr $300.000 millones en captación de CDT, así como colocación de créditos por libranza por un monto de $380.000 millones, solamente para 2026.
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En el caso de los CDT, el producto ha tenido buena acogida gracias a su enfoque digital y facilidad de acceso para los usuarios. “Es un producto ágil, de fácil acceso y de fácil entendimiento para los clientes”, indicó Galindo.
KOA mantendrá foco en libranzas
La nueva CEO explicó que la estrategia de esta compañía de financiamiento seguirá centrada en el negocio de libranzas, segmento en el que históricamente ha operado la compañía desde su etapa como ExcelCredit.
Según la ejecutiva, el objetivo es continuar fortaleciendo la experiencia de cliente y ampliar gradualmente el alcance de la entidad dentro del mercado financiero. “Por ahora el foco está en profundizar y mejorar lo que hoy tenemos con los CDT y mejorar también el producto de libranzas”, afirmó.
La compañía mantiene una fuerte presencia en segmentos de pensionados y trabajadores del sector público, aunque también atiende clientes desde niveles de ingreso equivalentes al salario mínimo.
Galindo agregó que el crecimiento reciente del salario mínimo ha dinamizado el negocio de libranzas, permitiendo resultados positivos durante los primeros meses del año.
KOA buscará expandir productos financieros
La CEO señaló que la licencia como compañía de financiamiento abre nuevas posibilidades para desarrollar productos adicionales en el futuro, aunque aclaró que por ahora la prioridad está en consolidar la estructura actual de fondeo y profundizar la digitalización de la operación.
“Con el tiempo va a venir la posibilidad de que KOA empiece a entrar en otros productos financieros”, sostuvo.
También explicó que la visión de la entidad está enfocada en desarrollar servicios digitales, ágiles y de fácil acceso para los clientes.
“Lo que viene para KOA es un foco muy fuerte en fintech, porque esa es la visión de la compañía: hacer productos digitales, ágiles y de fácil acceso”, concluyó.
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