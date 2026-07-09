Kokoriko anunció una nueva colaboración gastronómica con el chef Nicolás de Zubiría para reinterpretar dos clásicos del pollo. La alianza pone sobre la mesa una conversación sobre cómo conceptos propios de la alta cocina pueden trasladarse a propuestas de consumo cotidiano.
Las dos nuevas recetas fueron concebidas por el chef colombiano a partir del clásico pollo de Kokoriko y tienen en la mira acercar técnicas de la cocina de autor.
El proyecto incorpora nuevos ingredientes y perfiles de sabor que buscan ofrecer una experiencia diferente sin perder la esencia que ha identificado a la marca desde 1969.
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La primera preparación es el Dip Francés, una hamburguesa que combina pollo crujiente con una salsa alioli y mostaza Dijon, buscando un equilibrio entre notas cremosas y dulces; la segunda es el Buffalo Azul, una propuesta que mezcla salsa buffalo con queso azul para quienes prefieren sabores más intensos.
Zubiría destacó que «lo más bonito de este proyecto fue respetar la tradición de Kokoriko y demostrar que no hay que cambiar un sabor que los colombianos ya aman, sino encontrar nuevas formas de disfrutarlo”.
El chef también resaltó que esta iniciativa permite llevar un clásico de siempre a una experiencia más premium.
Las nuevas hamburguesas ya se encuentran disponibles en los restaurantes Kokoriko de todo el país, así como en sus canales digitales y plataformas de domicilios.
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