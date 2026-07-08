Mexicana Alsea vendió Archie’s a empresarios colombianos; así ha cambiado su portafolio en el país

La reconocida cadena de restaurantes Archie’s vuelve a cambiar de dueño, tras 10 años bajo el control de la compañía mexicana Alsea, uno de los operadores de restaurantes más grandes del mundo. A su cargo tiene las franquicias de marcas como Domino’s, Starbucks, Burger King, P. F. Chang’s, The Cheesecake Factory, entre otras.
Archie’s es uno de los recuerdos que sobrevive del mayor escándalo del sector financiero del país. La cadena de pizzerías era uno de los activos del Fondo Premium Capital, que entró en liquidación en medio del colapso de la comisionista Interbolsa, en la década pasada.
Como parte de la búsqueda de recursos para reparar a las víctimas del “Fondo Premium”, Alsea compró este negocio por más de $51.200 millones, en una transacción anunciada en febrero de 2016.
Ahora, el gigante mexicano de las comidas adelanta la venta de los activos Archie’s, incluyendo sus inventarios; la cesión de la posición contractual de algunos contratos y la sustitución patronal de algunos empleados.
La compradora es una firma colombiana, creada en Cali en 2025. Se llama Archie’s Company S.A.S. y esta misma semana casi triplicó su capital a través de la expedición de nuevas acciones.
Relacionado: Starbucks, Domino’s y Archies crecerán en Colombia: Alsea anuncia inversión para abrir nuevos locales
Esta es la operación de Alsea en Colombia
Previo a la venta de Archie’s, Alsea contaba en Colombia con 258 locales, repartidos entre los que opera directamente y los que franquicia a otros inversionistas para que aprovechen las marcas que tiene en el país.
Con esta cifra, Colombia se consolidó como el quinto mercado más relevante para la compañía mexicana.
Sin los 27 locales de la cadena de restaurantes, este número cae 10 % y se suma a un nuevo ajuste en su portafolio en el país, entre los que se cuenta aumento de participaciones en filiales y venta de otras marcas en años anteriores.
Solo hace meses, Alsea compró la participación que compartía con Nutresa en Estrella Andina, la operadora de las tiendas de Starbucks en Colombia, quedando como su único dueño. Relacionado: .
Además, hasta diciembre de 2023 operó la marca P.F. Chang’s. Años antes, en 2019, vendió su negocio de Burger King en Colombia, como parte de una reestructuración de su portafolio.
Sin contar los locales de Archie’s ya vendidos, tiene 106 restaurantes de Domino’s operados directamente y otros 54 en subfranquicias (Alsea autoriza a un tercero a operar las tiendas).
Esto sin dejar de lado las 71 tiendas de Starbucks en Colombia, que son operadas directamente por la empresa mexicana.
—