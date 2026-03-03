Estilo de vida Noticias empresariales

Gorillaz, Maroon 5 y Robbie Williams encabezan la temporada internacional de conciertos en Bogotá

La capital será escenario de una agenda cargada de figuras globales del pop, el rock y la música urbana.

Por: -
Cartelera de conciertos en Bogotá.
Cartelera de conciertos en Bogotá. Foto: Pexels

Compártelo en:

La capital colombiana vivirá una temporada de espectáculos internacionales con artistas que regresan y otros que debutan ante el público local.

En los próximos meses, Bogotá será escenario de una agenda cargada de figuras globales del pop, el rock y la música urbana, en una cartelera que combina nostalgia generacional, nuevas producciones discográficas y apuestas de gran formato en los principales recintos de la ciudad.

Gorillaz: universo audiovisual en el Coliseo MedPlus

La banda británica regresa a Colombia el martes 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus con un espectáculo que promete convertir el escenario en una experiencia inmersiva total. La agrupación virtual, liderada por Damon Albarn, presentará en vivo los temas de The Mountain y un repertorio de himnos generacionales como “Feel Good Inc.” y “Clint Eastwood”.

Con más de dos décadas desdibujando las fronteras entre música, arte y animación, Gorillaz se ha consolidado como una referencia global del pop alternativo. Las entradas están disponibles desde los $270.000.

Enrique Bunbury: evolución constante en el Movistar Arena

El 29 de octubre, el Movistar Arena recibirá nuevamente al exlíder de Héroes del Silencio, quien vuelve a Bogotá en medio del lanzamiento de De Un Siglo Anterior (2026), un trabajo que explora sonoridades latinoamericanas y reafirma su búsqueda artística permanente.

Con más de tres décadas de trayectoria entre su etapa de banda y su carrera solista, Bunbury mantiene una base sólida de seguidores en el país. Aún hay entradas disponibles desde los $222.800.

Destacado: La marca paisa que conquista el mercado de la belleza y firmó una alianza con Disney

Maroon 5: reencuentro con una generación

La banda estadounidense regresa el 25 de abril al Coliseo MedPlus con un show cargado de energía y éxitos globales. Con más de 100 millones de álbumes vendidos y miles de millones de reproducciones, el grupo detrás de “This Love”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Sugar” y “Memories” apuesta por un concierto que conecte con varias generaciones de fanáticos colombianos.

Nicky Jam: el reto de llenar El Campín

El 6 de junio, el reguetonero buscará llenar por primera vez el Estadio El Campín, en un reto que lo consolida como uno de los artistas urbanos con mayor convocatoria en el país.

Los precios arrancan en $185.000, mientras que los palcos más exclusivos superan los $10,3 millones, reflejando la apuesta por un espectáculo de gran formato en uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá.

Robbie Williams: debut en Colombia

El ícono británico llegará por primera vez al país el 20 de septiembre en el Movistar Arena, con un espectáculo que celebra más de tres décadas de carrera. Presentará su nueva era BRITPOP, un viaje sonoro inspirado en la energía del britpop de los años 90.

El repertorio combinará clásicos como “Angels”, “Feel” y “Rock DJ” con canciones recientes, en una puesta en escena que promete potencia, emotividad y el humor característico del artista. Las entradas están disponibles desde $289.000 más servicio.

Con esta agenda, Bogotá refuerza su posición como parada obligatoria en las giras internacionales y confirma el crecimiento del mercado local de espectáculos en vivo, que continúa atrayendo a figuras de talla mundial y a públicos cada vez más diversos.

Destacado: Exclusiva | El millonario negocio entre dos gigantes de los conciertos que se podría dar en Colombia

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Conciertos, Entretenimiento y diversión
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar