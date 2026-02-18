El mercado del entretenimiento en Colombia podría tener un importante giro si un millonario negocio entre dos gigantes de los conciertos se concreta en el corto o mediano plazo.
La movida podría involucrar a las empresas de Diomar García, que se llaman Diomar García Eventos (DGE) y Stage Eventos & Producciones, junto con Ocesa, que desde 2021 hace parte de Live Nation, la empresa más grande de entretenimiento a nivel global.
Esta última también concretó en 2023 la compra de una participación mayoritaria en Páramo Presenta, la promotora conocida por realizar festivales en Colombia, como el Estéreo Picnic y el Cordillera, así como otros conciertos de talla global.
¿Cuál es el millonario negocio entre dos gigantes de los conciertos que se podría concretar en Colombia?
A pesar de lo anterior, la multinacional podría dar un nuevo paso en Colombia a través de un negocio conjunto con DGE y Stage, las firmas del empresario que hoy es considerado el rey de los conciertos.
En entrevista con Valora Analitik, Diomar García aseguró: “Nosotros hemos estado en conversaciones con Ocesa -filial de Live Nation y Ticketmaster- y ahí estamos pendientes de hacer una negociación de pronto a futuro, porque estas multinacionales se van a comer todo el mercado, debido a la capacidad económica y financiera”.
Y añadió que las grandes firmas internacionales “compran giras globales y nosotros compramos giras de Colombia (…) y se nos dificulta un poco tener a determinados artistas para contratarlos”.
Consultado por este posible negocio, dijo que han estado en varias conversaciones, pero todavía no tienen nada definido. Eso sí, reconoció que “es muy probable que eso se llegue a dar”.
Posteriormente, anotó que no se trata de negociaciones formales, pues no se han sentado a discutir un precio o valor por la potencial transacción: “Hemos sido socios con ellos, pero todavía no tenemos nada concreto. Solo hemos hablado”.
A pesar de lo anterior, el millonario negocio entre dos gigantes de los conciertos podría sumarse a las movidas recientes en el sector, como la adquisición de Ocesa de un porcentaje en Páramo Presenta; la compra de Live Nation de una participación en Ocesa, o la movida entre Ticketmaster y La Tiquetera.
De acuerdo con García, las multinacionales vienen acortando “el camino para conquistar un país comprando las compañías más representativas o las más exitosas”, incluso cuando hace unos años poco o nada miraban hacia Suramérica.
“Hoy, Colombia ha demostrado la capacidad que tiene el poder adquisitivo de sus clientes, de la gente en Colombia para comprar boletas, y eso les llama la atención a estas empresas y por eso quieren venir venirse aquí al país también”, dijo el empresario.
De acuerdo con datos de Pollstar, el año pasado, Live Nation registró la venta de 1,6 millones de boletas, liderando el sector. En segundo lugar se ubicó Páramo Presenta con 1,7 millones y de tercero quedó Ocesa, con 1,5 millones. Eso sí, como se mencionó previamente, las tres hacen parte del mismo holding desde hace unos años.