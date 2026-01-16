La camiseta del Barcelona tendrá nuevo patrocinador multimillonario en 2026

Barcelona se prepara para incorporar un nuevo patrocinador en su camiseta a partir de la temporada 2026/2027, tras recibir una oferta comercial de alto valor económico. El club planea convocar una Asamblea de Compromisarios extraordinaria antes de las elecciones presidenciales para someter a votación el acuerdo. La decisión es estratégica: el espacio que hoy ocupa Acnur en la parte posterior de la camiseta quedará libre el próximo verano y podría transformarse en una fuente de ingresos relevante para las finanzas blaugranas.
Actualmente el Barça cuenta con Spotify como patrocinador principal en el frontal y con Midea en la manga, empresa que sustituyó a Ambilight. Sin embargo, la estructura comercial de la prenda permite un tercer activo publicitario. El convenio con Acnur, firmado en 2022, estableció un aporte del club de 400.000 euros anuales para proyectos humanitarios más 100.000 euros en material deportivo. Al finalizar ese contrato, la institución podrá destinar ese lugar a una marca privada.
La reunión extraordinaria también tendrá otro punto clave: ratificar la ampliación del contrato con Spotify. El acuerdo extiende el patrocinio de la camiseta hasta 2030 y los derechos del nombre del estadio hasta 2034, pero no fue votado en la asamblea anterior por no estar incluido en el orden del día. Sin ese aval, el Barcelona no puede registrar contablemente los nuevos montos pactados.
Patrocinio deportivo: Un negocio que mueve miles de millones para el Barcelona
El caso del Barcelona refleja una tendencia mundial. Hoy los clubes de élite europeos obtienen entre 25 % y 40 % de sus ingresos anuales por patrocinios comerciales. Equipos como Real Madrid y Manchester United superan los 200 millones de euros por temporada solo por publicidad en camiseta y acuerdos asociados.
Para el Barça, cada nuevo contrato es determinante tras varios años de restricciones financieras. En el ejercicio más reciente el club ha priorizado la búsqueda de ingresos recurrentes que no dependan de traspasos de jugadores. La camiseta es el producto con mayor exposición: se venden más de tres millones de unidades oficiales por año y cada partido de LaLiga tiene una audiencia televisiva que supera los 70 millones de espectadores en el mundo.
Una curiosidad del mercado es que los espacios secundarios, como mangas o parte trasera, han multiplicado su valor. Hace una década estos lugares se cedían por cifras menores a 5 millones de euros; hoy, en clubes grandes, pueden superar los 20 millones anuales. La posible llegada del nuevo socio del Barcelona confirmaría esa revalorización.
La directiva ya trabaja en la logística de la asamblea extraordinaria. El objetivo es celebrarla antes de que inicie el periodo electoral y dejar aprobados los contratos de largo plazo. Además del eventual nuevo patrocinador y de Spotify, los compromisarios deberán revisar acuerdos recientes como el firmado con Novadial Corporate para la creación de restaurantes temáticos del club en el exterior.
El desenlace se conocerá en las próximas semanas, pero el mensaje es claro: la camiseta del Barcelona sigue siendo uno de los escaparates publicitarios más cotizados del fútbol mundial y el club busca convertir ese poder de marca en recursos estables para su proyecto deportivo.