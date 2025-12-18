La exportación de futbolistas colombianos triplica la venta externa de panela

Colombia se consolidó en 2024 como uno de los principales exportadores de talento futbolístico a escala mundial. Según el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), el país ocupó el séptimo lugar en el mundo en número de jugadores expatriados, con 433 futbolistas formados localmente que compiten en ligas del exterior.
Esta cifra representa un crecimiento de 19 % frente a 2020, cuando se registraban 351 jugadores, y confirma una tendencia sostenida de salida de talento al mercado internacional.
Ese volumen de jugadores tiene un impacto económico concreto. De acuerdo con cálculos basados en datos del CIES, Analdex y Transfermarkt, el valor total de las transferencias internacionales de futbolistas colombianos en 2024 fue de US$71,3 millones aproximadamente.
Desde la óptica del comercio exterior, el fútbol puede leerse como una exportación de servicios profesionales. El jugador es el activo, se forma en Colombia y presta su servicio en el extranjero. “La exportación de talento deportivo genera ingresos directos y posiciona al país como proveedor de servicios especializados”, explicó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, al analizar el creciente peso del deporte dentro de la canasta exportadora.
En ese contexto, según cifras de Analdex y del sector agroindustrial, las exportaciones de panela colombiana generaron cerca de US$25 millones en 2024, lo que equivale a apenas el 35 % de los ingresos obtenidos por la exportación de futbolistas. En otras palabras, el fútbol generó casi tres veces más que la panela, pese a que esta última es un producto histórico del agro nacional.
La brecha se explica por varios factores. La panela enfrenta alta informalidad productiva, bajo valor agregado, costos logísticos elevados y una inserción limitada en mercados internacionales. Además, más del 90 % de la producción nacional se consume en el mercado interno, lo que reduce su potencial exportador. En contraste, el fútbol opera bajo un sistema global regulado, con transferencias bancarias internacionales, contratos en moneda fuerte y reglas claras que garantizan ingresos recurrentes.
Colombia, potencia regional en exportación de jugadores
El informe del CIES muestra que Colombia no solo exporta más jugadores, sino que gana peso en mercados estratégicos. En las ligas de la Conmebol, el país es el tercer mayor exportador, con 154 futbolistas, solo por detrás de Argentina y Uruguay. En Norte y Centroamérica, Colombia lidera el mercado con otros 154 jugadores, superando a Argentina y consolidándose como la principal fuente de talento extranjero para esas ligas.
Este desempeño se alinea con la expansión de las exportaciones de servicios. De acuerdo con el Banco de la República, citado por Analdex, los servicios representaron el 27,9 % de las exportaciones totales de Colombia al tercer trimestre de 2025. Allí conviven sectores como software, turismo y consultorías, pero también actividades asociadas al deporte profesional, donde el fútbol gana peso como generador de divisas.
En comparación internacional, Colombia figura entre los países con mayor crecimiento reciente en jugadores expatriados, solo superada por potencias como Francia, Argentina, Inglaterra y Brasil. La diferencia es que Colombia logró este posicionamiento sin una liga local de alto poder financiero, apoyándose en la formación y en la visibilidad internacional de sus futbolistas.
Transferencias, solidaridad FIFA y flujo de dólares
El mercado de 2024 estuvo marcado por ventas medianas. Estas fueron las principales transferencias de futbolistas colombianos en el exterior:
- Luis Sinisterra (Bournemouth): US$25,5 millones
- Yaser Asprilla (Girona): US$19,6 millones
- Daniel Muñoz (Crystal Palace): US$8,7 millones
- Óscar Perea (Estrasburgo): US$5,7 millones
- Kevin Mier (Cruz Azul): US$3,3 millones
- Brahian Palacios (Atlético Mineiro): US$3,1 millones
- Diber Cambindo (Necaxa): US$2,2 millones
- Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps): US$1,8 millones
- Nelson Deossa (Pachuca): US$1,5 millones
A estos montos se suman los ingresos por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que distribuye el 5% de cada transferencia internacional entre los clubes formadores. Un ejemplo es el de Luis Díaz, cuyo traspaso al Liverpool en su momento generó cerca de US$2,6 millones para el Barranquilla FC y el Junior, sus clubes de formación en Colombia.
El resto de los más de 400 jugadores exportados salió como agente libre, a préstamo o hacia ligas menores, con registros cercanos a cero en transferencias.
El resultado es claro: mientras productos tradicionales como la panela enfrentan límites estructurales para crecer en exportaciones, el fútbol colombiano ya funciona como un sector exportador de servicios que compite en dólares, volumen y visibilidad con renglones históricos de la economía nacional.