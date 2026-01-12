La millonaria liquidación que recibirá Xabi Alonso tras ser destituido como técnico del Real Madrid

El Real Madrid confirmó de manera oficial la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. A través de un comunicado institucional, el club expresó su agradecimiento por el profesionalismo y la dedicación mostrados por el técnico durante el tiempo que estuvo al frente del plantel principal, poniendo así punto final a una etapa que generó altas expectativas, pero que concluyó antes de lo previsto.
La decisión se dio a conocer pocas horas después de la derrota del conjunto blanco en la Supercopa de España frente a su histórico rival, el FC Barcelona, un resultado que terminó de precipitar un desenlace que ya venía siendo objeto de análisis en la interna del club.
En el mismo anuncio, la directiva informó que Álvaro Arbeloa asumirá como entrenador encargado del primer equipo. El exdefensor, que también vistió la camiseta del Real Madrid durante varios años, cuenta con una trayectoria reconocida dentro de la institución y ha sido parte de procesos formativos que le valieron el respaldo de la dirigencia.
Xabi Alonso había llegado al banquillo del Real Madrid como una de las apuestas más ambiciosas de Florentino Pérez para liderar un nuevo proyecto deportivo.
Su consagración con el Bayer Leverkusen en Alemania, donde logró consolidar un equipo competitivo y con identidad, lo posicionó como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del fútbol europeo. Por esa razón, el presidente le otorgó su confianza para asumir el reto de suceder a Carlo Ancelotti y mantener al club en la élite del fútbol internacional.
No obstante, el balance deportivo no estuvo a la altura de las expectativas generadas. Más allá de los resultados, diversos medios españoles señalaron dificultades en el manejo del vestuario y una relación tensa con algunos referentes del plantel. Incluso, se llegó a especular que figuras como Vinicius Jr. habrían mostrado reticencias a renovar su contrato debido a diferencias con el cuerpo técnico, situación que, de confirmarse, habría pesado en la evaluación final del proyecto.
¿Cómo será la liquidación de Xabi Alonso como extécnico del Real Madrid?
Desde el punto de vista legal, la relación contractual entre entrenadores y clubes profesionales en España se rige por el principio de estabilidad laboral.
En términos generales, estos contratos están diseñados para finalizar en la fecha de vencimiento pactada o mediante un acuerdo de mutuo consentimiento. Esta normativa busca garantizar la continuidad de los proyectos deportivos y proteger los derechos del entrenador, evitando despidos unilaterales sin causa justificada.
En este caso, el Real Madrid informó de manera explícita que la desvinculación se produjo de común acuerdo. En su comunicado oficial, el club señaló: “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”. Esta fórmula permite a ambas partes evitar conflictos legales y eventuales sanciones, además de facilitar una negociación ordenada de los términos económicos.
La liquidación de Xabi Alonso se realizará conforme a lo estipulado en su contrato. Habitualmente, este tipo de acuerdos contempla el pago del salario correspondiente al tiempo restante del vínculo, así como cláusulas de indemnización previamente pactadas.
También pueden incluirse negociaciones adicionales para ajustar montos y condiciones, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación laboral española y las normativas de la FIFA. En ningún caso, la compensación puede superar el valor residual total del contrato.
Según información de la prensa especializada, Alonso percibía un salario cercano a los 8 millones de euros anuales y tenía contrato vigente hasta junio de 2028. El acuerdo contemplaba dos temporadas fijas y una tercera condicionada, por lo que su salida anticipada podría representar un desembolso cercano a los 15 millones de euros en concepto de salarios e indemnizaciones. A esta cifra se suma el monto que el Real Madrid pagó al Bayer Leverkusen por su incorporación, estimado en otros 15 millones de euros.