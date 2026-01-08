La mitad del empleo que se creó en Colombia en 2025 fue informal: estos factores explican la tendencia

A pesar de los resultados favorables en las cifras generales de empleo durante 2025, la calidad de los puestos de trabajo generados en Colombia ha despertado una notable preocupación.
Según la más reciente Tendencia económica de Fedesarrollo, entre enero y octubre del año pasado, el 50 % del empleo creado fue informal, una proporción significativamente mayor a la registrada en años previos.
Este fenómeno marca un quiebre frente a la tendencia de 2023 y 2024, periodos en los que más del 80 % de la creación de empleo se concentró en el sector formal.
Las razones detrás de este aumento de la informalidad se asocian, por ejemplo, a que los sectores que más han impulsado el crecimiento económico, como el comercio (58,2 %), las actividades artísticas (73,5 %) y la agricultura (84,8 %), presentan niveles de informalidad muy superiores al promedio nacional.
Además, el nuevo empleo se ha concentrado en trabajos con remuneraciones inferiores al salario mínimo y en jornadas a tiempo parcial, lo que evidencia dificultades estructurales para generar puestos estables y bien remunerados en un entorno de costos laborales crecientes.
No obstante, Fedesarrollo desracó que la tasa de informalidad ha mostrado una tendencia de corrección tras un inicio de año difícil.
Después de alcanzar un repunte del 58 % en el primer trimestre, la informalidad inició una reducción gradual hasta situarse en 56,5 % en octubre.
Este nivel es inferior al 56,9 % registrado en el mismo periodo de 2024, lo que sugiere que, a pesar de la alta participación de informales en el nuevo empleo, el stock total de informalidad ha logrado ceder levemente frente al año anterior.
Finalmente, la dinámica del mercado laboral durante el año se dividió en dos etapas, según el informe. En el primer semestre se vio una reducción del desempleo (que pasó de 9,3 % en enero a 8,9 % en junio) que estuvo asociada a una menor presión de la fuerza laboral y se reflejó en una caída de la tasa de participación y un aumento de la inactividad.
En el segundo semestre (hasta octubre) se observó un mayor crecimiento del empleo (0,4 % mensual promedio), pero este dinamismo fue absorbido por un aumento simultáneo de la participación laboral, la cual subió del 64,3 % en julio al 64,9 % en octubre, lo que impidió reducciones adicionales en la tasa de desempleo.
Colombia frente a Latinoamérica
En el contexto regional, Colombia mantiene un rezago persistente según el análisis de Fedesarrollo. En 2025, el país registró la tasa de desempleo más alta (9 %) y la segunda informalidad más elevada (56,6 %) entre sus pares de la región, como México, Chile, Brasil y Perú, según Fedesarrollo.
Esta situación se vincula directamente con los altos costos laborales: Colombia posee el salario mínimo más alto como proporción del ingreso mediano (92,3 %) entre los países de la OCDE y costos no salariales que representan el 53 % del salario, superando ampliamente el promedio latinoamericano.
Los incrementos reales del salario mínimo, que en 2025 fueron del 4,3 %, han reforzado estas barreras de entrada a la formalidad, especialmente para los trabajadores de baja cualificación.
—