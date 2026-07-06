La potente moto de Yamaha que revoluciona el mercado: Con alto cilindraje y muy tecnológica

La industria de las motocicletas mantiene una dinámica de crecimiento en Colombia. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 654.146 motocicletas nuevas en el país, cifra que representa un aumento del 33,70 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se matricularon 489.831 unidades
En este contexto, las marcas continúan ampliando su oferta con modelos dirigidos a distintos tipos de usuarios. La Yamaha Ténéré 700 se ubica dentro del segmento doble propósito y está concebida para circular tanto en entornos urbanos y carreteras como en vías destapadas y terrenos de menor adherencia.
La motocicleta incorpora un motor bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos, acompañado por una altura libre al suelo de 240 milímetros y ruedas de gran diámetro. Esta configuración busca facilitar el tránsito por superficies irregulares, además de ofrecer una posición de conducción adecuada para recorridos de larga distancia.
El propulsor es de cuatro tiempos, cuenta con doble árbol de levas en cabeza, conocido como DOHC, cuatro válvulas y refrigeración líquida. Su disposición corresponde a dos cilindros en línea, con un diámetro por carrera de 80,0 por 68,6 milímetros y una relación de compresión de 11,5:1.
De acuerdo con las especificaciones del fabricante, el motor entrega una potencia máxima de 72,4 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 67,0 Nm a 6.500 rpm. La alimentación se realiza mediante inyección electrónica de combustible, mientras que el sistema de arranque es eléctrico. También incorpora lubricación por cárter húmedo y encendido TCI.
El tanque de combustible tiene una capacidad de 16 litros, un aspecto relevante para quienes planean realizar trayectos prolongados o viajes en zonas donde las estaciones de servicio pueden estar más distanciadas. La transmisión está compuesta por una caja de seis velocidades de engranaje constante, embrague multidisco en baño de aceite y resortes en espiral.
La transmisión final funciona mediante cadena. La relación de reducción secundaria es de 3.066, con una corona de 46 dientes y un piñón de 15 dientes. La primera marcha tiene una relación de 2.846, mientras que la sexta registra una relación de 0.964, una combinación orientada a entregar respuesta a bajas velocidades y mantener un funcionamiento estable en carretera.
Dimensiones, peso y componentes para diferentes terrenos
La Yamaha Ténéré 700 tiene una longitud total de 2.370 milímetros, un ancho de 905 mm y una altura de 1.455 mm. La distancia entre ejes es de 1.595 mm y la altura del asiento se sitúa en 875 mm. El peso declarado, con aceite y el tanque de combustible lleno, es de 205 kilogramos.
Recomendado: Yamaha hizo cambios en una de sus motos más vendidas
El modelo utiliza un chasis de doble cuna, con una inclinación de dirección de 27 grados y un avance de 105 mm. En la parte delantera equipa una horquilla telescópica, mientras que en el eje posterior incorpora un basculante con sistema de bieletas.
La rueda delantera utiliza una medida 90/90-21 M/C 54V y la trasera una referencia 150/70 R18 M/C 70V. La presencia de una rueda delantera de 21 pulgadas responde a la orientación doble propósito del modelo, pues favorece el paso por irregularidades y caminos sin pavimentar.
En el sistema de frenos incorpora doble disco delantero con sistema antibloqueo de frenos, ABS, y un disco trasero que también cuenta con esta tecnología. La iluminación principal es LED e incluye AHO, sistema que mantiene encendida la luz frontal mientras la motocicleta está en funcionamiento.
Entre sus asistencias electrónicas se encuentran la inyección electrónica y el ABS. Sin embargo, el modelo no incorpora control de tracción, llave inteligente, válvulas de apertura variable ni sistema de asistencia de embrague. La Ténéré 700 está homologada bajo la norma Euro 3 y utiliza una batería YTZ10S de 12 voltios y 8,6 Ah.
Yamaha Ténéré 700 puede adquirirse a crédito desde $73.000.000.