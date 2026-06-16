Lafayette acelera su apuesta por la ropa deportiva en un mercado que superará los US$890.000 millones

La empresa colombiana Lafayette avanza en el desarrollo de soluciones textiles para camisetas deportivas y fanwear, una categoría que reúne prendas diseñadas para que los hinchas expresen su apoyo e identificación con equipos, selecciones o deportistas. Estas prendas incluyen camisetas, chaquetas, buzos y otras referencias inspiradas en el universo deportivo.
La compañía, que cuenta con más de 80 años de trayectoria en el sector textil, participa actualmente en desarrollos para clubes colombianos e internacionales, además de fortalecer su apuesta por materiales que respondan a las nuevas exigencias de diseño, funcionalidad y comodidad del mercado.
Así, la industria de la ropa deportiva continúa ganando terreno impulsada por cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento del deporte como fenómeno cultural y la expansión de categorías como el fanwear. Según la firma Grand View Research, el mercado mundial de ropa deportiva alcanzó un valor de US$399.440 millones en 2025 y podría llegar a US$890.430 millones en 2033, o que representaría un crecimiento superior al 120 % en menos de una década.
A este incremento se suma la evolución del mercado de la indumentaria asociada al fútbol. De acuerdo con la consultora Technavio, este segmento aumentará en US$3.660 millones entre 2025 y 2029, impulsado por la demanda de camisetas oficiales, prendas para aficionados y materiales textiles de alto desempeño. La tendencia refleja cómo la ropa deportiva ha ampliado su alcance más allá de la práctica competitiva para convertirse en parte del vestuario cotidiano de millones de consumidores.
Crece la demanda de fanwear y camisetas deportivas con tecnología textil
El auge del denominado athleisure, tendencia que integra prendas deportivas en el uso diario, ha impulsado una transformación en las preferencias de los consumidores. Hoy, las camisetas de fútbol y otras prendas deportivas son utilizadas tanto para actividades físicas como para contextos urbanos, lo que ha elevado la importancia de factores como el diseño, la versatilidad y el desempeño técnico.
De acuerdo con Lafayette, las nuevas demandas del mercado están orientadas hacia textiles que ofrezcan características como respirabilidad, elasticidad, ligereza, secado rápido y control de humedad. Asimismo, crece el interés por acabados diferenciados que aporten valor estético y funcional a las prendas.
Entre las tendencias identificadas por la compañía se encuentran los diseños con líneas más limpias, bloques de color y elementos gráficos menos recargados. También ganan espacio las superficies con texturas integradas al tejido mediante tecnologías como los jacquards, que permiten incorporar patrones y relieves directamente en la estructura textil.
Según Carolina Lezaca, directora de Mercadeo B2Brands de Lafayette, el reto para la industria consiste en desarrollar materiales que respondan tanto a las necesidades deportivas como al uso cotidiano, manteniendo atributos de comodidad, ventilación y durabilidad.
Lafayette amplía su presencia en camisetas de fútbol en Colombia y América Latina
La evolución de esta categoría ya se refleja en proyectos concretos dentro y fuera del país. Lafayette desarrolla bases textiles utilizadas en camisetas de equipos como Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga. Además, participa en desarrollos para clubes y organizaciones deportivas en mercados como México y Ecuador y para las prendas mundialistas de la Selección de Haití.
La empresa también suministra soluciones textiles al confeccionista encargado de producir camisetas tipo fanwear de Atlético Nacional y participa en la elaboración de la camiseta Offcorss Colombia, una propuesta comercial vinculada al creciente interés de las familias por las prendas inspiradas en el fútbol.
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La apuesta por la innovación textil se suma a la capacidad exportadora de la compañía. Actualmente, Lafayette emplea a más de 2.200 personas, exporta a 24 países y cuenta con presencia propia en 15 mercados mediante oficinas comerciales y tiendas.
Para la industria textil colombiana, el crecimiento del mercado deportivo representa una oportunidad para fortalecer la investigación de materiales, la innovación en procesos productivos y el desarrollo de productos con mayor valor agregado. El avance de categorías como el fanwear y la ropa deportiva técnica muestra que detrás de una camiseta existe una cadena productiva que combina diseño, tecnología y capacidad industrial.